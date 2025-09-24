比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸品牌比亞迪旗下豪華子品牌 YangWang 再次引發關注，其最新的 U9 Xtreme 電動超跑在德國 ATP Papenburg 高速環形測試場創下 496.22 km/h（308.4 mph）的單向極速紀錄，刷新量產電動車最高時速。此次駕駛由德國耐久賽冠軍 Marc Basseng 擔任，他在彎道以超過 300 km/h 的速度切入後全油門加速，車輛幾乎毫不費力地突破 450 km/h 與 470 km/h，最終成功推進至 496 km/h。

雖然此數據僅屬單向紀錄，尚未達到兩向平均速度的官方標準，因此 SSC Tuatara 以 455.3 km/h 的雙向平均仍保持正式頭銜，但 YangWang 已超越 Bugatti Chiron Super Sport 300+ 在 2019 年創下的 490.48 km/h 單向成績，展現中國大陸品牌在電動超跑領域的技術突破。

U9 Xtreme 之所以能達成如此高速，關鍵在於其四具電動馬達，綜效輸出達 2,978 匹馬力，遠高於標準版 U9 的 1,288 匹馬力。它同時是全球首款採用 1,200V 高壓平台的量產車，搭配能量密度更高的電池組，確保長時間高速下仍能穩定輸出。

比亞迪規劃僅生產 30 輛 U9 Xtreme，雖然尚未公布售價，但市場普遍認為這批車將迅速售罄。此外，官方還確認 U9 Xtreme 以 6 分 59.157 秒的成績完成 Nürburgring Nordschleife 單圈，打破今年稍早由小米 SU7 Ultra 所保持的 7 分 04.957 秒電動量產車紀錄，成為最快的 EV 量產車之一。

從直線極速到賽道表現，U9 Xtreme 代表比亞迪持續將電動技術推向極限，不僅挑戰歐洲傳統超跑的紀錄，也在國際高性能電動車市場中奠定全新地位。