ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸品牌比亞迪旗下豪華子品牌 YangWang 再次引發關注，其最新的 U9 Xtreme 電動超跑在德國 ATP Papenburg 高速環形測試場創下 496.22 km/h（308.4 mph）的單向極速紀錄，刷新量產電動車最高時速。此次駕駛由德國耐久賽冠軍 Marc Basseng 擔任，他在彎道以超過 300 km/h 的速度切入後全油門加速，車輛幾乎毫不費力地突破 450 km/h 與 470 km/h，最終成功推進至 496 km/h。

雖然此數據僅屬單向紀錄，尚未達到兩向平均速度的官方標準，因此 SSC Tuatara 以 455.3 km/h 的雙向平均仍保持正式頭銜，但 YangWang 已超越 Bugatti Chiron Super Sport 300+ 在 2019 年創下的 490.48 km/h 單向成績，展現中國大陸品牌在電動超跑領域的技術突破。

U9 Xtreme 之所以能達成如此高速，關鍵在於其四具電動馬達，綜效輸出達 2,978 匹馬力，遠高於標準版 U9 的 1,288 匹馬力。它同時是全球首款採用 1,200V 高壓平台的量產車，搭配能量密度更高的電池組，確保長時間高速下仍能穩定輸出。

比亞迪規劃僅生產 30 輛 U9 Xtreme，雖然尚未公布售價，但市場普遍認為這批車將迅速售罄。此外，官方還確認 U9 Xtreme 以 6 分 59.157 秒的成績完成 Nürburgring Nordschleife 單圈，打破今年稍早由小米 SU7 Ultra 所保持的 7 分 04.957 秒電動量產車紀錄，成為最快的 EV 量產車之一。

從直線極速到賽道表現，U9 Xtreme 代表比亞迪持續將電動技術推向極限，不僅挑戰歐洲傳統超跑的紀錄，也在國際高性能電動車市場中奠定全新地位。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BYD比亞迪仰望U9Xtreme電動超跑跑車電動車汽車新車最速紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

推薦閱讀

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最新文章

比亞迪仰望刷新電動車最速紀錄2025-09-24

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬2025-09-23

Nissan展示最新AI駕駛輔助技術2025-09-23

35.9萬偉士牌黃牌重機特仕版開賣2025-09-23

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料2025-09-23

199萬TOYOTA暴力鴨自排版台灣開賣2025-09-23

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產2025-09-23

Honda CR-V 「大陸下殺新台幣65萬就能買」2025-09-23

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單2025-09-23

台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市2025-09-22

熱門文章

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬2025-09-23

Nissan展示最新AI駕駛輔助技術2025-09-23

35.9萬偉士牌黃牌重機特仕版開賣2025-09-23

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜2025-09-21

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料2025-09-23

比亞迪仰望刷新電動車最速紀錄2025-09-24

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」2025-09-22

賓士新車實體按鍵回來了2025-09-21

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-09-20

中華三菱「國產全新休旅」官網現身2025-09-16

相關新聞

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

台南火燒車！行駛中突冒煙起火　女駕駛急停路邊逃生

台南火燒車！行駛中突冒煙起火　女駕駛急停路邊逃生

276萬起！台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市　比標準款多11萬

276萬起！台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市　比標準款多11萬

讀者迴響

熱門文章

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

賓士新車「實體按鍵回來了」！未來將成品牌全車系標準配置

賓士新車「實體按鍵回來了」！未來將成品牌全車系標準配置

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366