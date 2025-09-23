ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

▲35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇。（圖／翻攝自Vespa）

▲Vespa偉士牌總代理太古運通宣布GTV Officina 8特仕版已到港，採35.9萬限量25台的方式販售。（圖／翻攝自Vespa）

記者張慶輝／綜合報導

Vespa偉士牌台灣總代理太古運通今（23）日宣布，GTV Officina 8特仕版已正式到港，將以35.9萬限量25台的方式開賣，繼8月導入白牌版本的Sprint Officina 8特仕版後，此次性能更強大的黃牌版本也接續抵台，入主除了會獲得精裝的歡迎禮盒外，還有原廠Officina 8鑰匙圈作為專屬贈禮。

▲35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇。（圖／翻攝自Vespa）

▲繼8月Sprint Officina 8特仕版（右）之後，黃牌的GTV Officina 8特仕版（左）也抵台亮相。（圖／翻攝自Vespa）

「Officina 8」指的是義大利Piaggio傳奇實驗部門，同時也是孕育出偉士牌原型的聖地，而GTV Officina 8特仕車同樣披上了專屬的「Blu Officina 8工業藍」，搭配絲霧金屬細節，座椅則採用拋光黃銅與雙材質橫向縫線壓紋手法處理，與車身同色的後座飾蓋及造型小風鏡，裸把設定還有端子後視鏡，也增添了濃厚賽車氣息，最後輔以手套箱左下角的專屬徽飾，彰顯其不凡的身分地位。

▲35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇。（圖／翻攝自Vespa）

▲GTV Officina 8同樣身披專屬工業藍，並在多處加入濃厚的賽車元素。（圖／翻攝自Vespa）

GTV Officina 8搭載278c.c.水冷引擎，可輸出22匹馬力（16.5kW）與2.5公斤米扭力，原廠公布極速為120km/h，前方採用偉士牌最經典的單搖臂配置，後避震則提供4段預載可調，前後制動均為碟煞並標配有ABS防鎖死煞車，降低操作失誤打滑摔車的風險。

▲35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇。（圖／翻攝自Vespa）

▲GTV Officina 8搭載278c.c.水冷引擎，可輸出22匹馬力與2.5公斤米扭力。（圖／翻攝自Vespa）

太古運通表示，GTV Officina 8實車將在本月底陸續抵達指定授權經銷門市，也同步推出分期0利率等多項購車優惠；而專屬的歡迎禮盒當中，則有車主手冊與錫製收納盒，並記錄著Officina 8的歷史沿革，帶給車主更多專屬尊榮感。

規格／車型 Vespa GTV Officina 8
引擎形式 HPE四行程單汽缸引擎
燃油配置系統 電子燃油噴射
冷卻方式 水冷式
排氣量 278 cc
最高速率 120 km/hr
最大馬力 16.5 kW / 6,750 rpm
最大扭力 25 Nm / 5,000 rpm
前輪懸吊 單搖臂減震筒
後輪懸吊 四段預載可調雙作動液壓減震筒
前輪尺寸 120/70-12”
後輪尺寸 130/70-12”
前輪煞車 ABS碟式煞車
後輪煞車 ABS碟式煞車
車長 1,975 mm
車寬 818 mm
輪距 1,375 mm
油箱容量 8.5 ± 0.5 公升
油耗 年油耗153公升，平均29.5公里/公升

►台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

►台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

【上班遲到的理由】浪貓搶佔機車伸手玩鑰匙　女直接被萌翻XD

