35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

▲Vespa偉士牌總代理太古運通宣布GTV Officina 8特仕版已到港，採35.9萬限量25台的方式販售。（圖／翻攝自Vespa）
記者張慶輝／綜合報導
Vespa偉士牌台灣總代理太古運通今（23）日宣布，GTV Officina 8特仕版已正式到港，將以35.9萬限量25台的方式開賣，繼8月導入白牌版本的Sprint Officina 8特仕版後，此次性能更強大的黃牌版本也接續抵台，入主除了會獲得精裝的歡迎禮盒外，還有原廠Officina 8鑰匙圈作為專屬贈禮。
▲繼8月Sprint Officina 8特仕版（右）之後，黃牌的GTV Officina 8特仕版（左）也抵台亮相。（圖／翻攝自Vespa）
「Officina 8」指的是義大利Piaggio傳奇實驗部門，同時也是孕育出偉士牌原型的聖地，而GTV Officina 8特仕車同樣披上了專屬的「Blu Officina 8工業藍」，搭配絲霧金屬細節，座椅則採用拋光黃銅與雙材質橫向縫線壓紋手法處理，與車身同色的後座飾蓋及造型小風鏡，裸把設定還有端子後視鏡，也增添了濃厚賽車氣息，最後輔以手套箱左下角的專屬徽飾，彰顯其不凡的身分地位。
▲GTV Officina 8同樣身披專屬工業藍，並在多處加入濃厚的賽車元素。（圖／翻攝自Vespa）
GTV Officina 8搭載278c.c.水冷引擎，可輸出22匹馬力（16.5kW）與2.5公斤米扭力，原廠公布極速為120km/h，前方採用偉士牌最經典的單搖臂配置，後避震則提供4段預載可調，前後制動均為碟煞並標配有ABS防鎖死煞車，降低操作失誤打滑摔車的風險。
▲GTV Officina 8搭載278c.c.水冷引擎，可輸出22匹馬力與2.5公斤米扭力。（圖／翻攝自Vespa）
太古運通表示，GTV Officina 8實車將在本月底陸續抵達指定授權經銷門市，也同步推出分期0利率等多項購車優惠；而專屬的歡迎禮盒當中，則有車主手冊與錫製收納盒，並記錄著Officina 8的歷史沿革，帶給車主更多專屬尊榮感。
|規格／車型
|Vespa GTV Officina 8
|引擎形式
|HPE四行程單汽缸引擎
|燃油配置系統
|電子燃油噴射
|冷卻方式
|水冷式
|排氣量
|278 cc
|最高速率
|120 km/hr
|最大馬力
|16.5 kW / 6,750 rpm
|最大扭力
|25 Nm / 5,000 rpm
|前輪懸吊
|單搖臂減震筒
|後輪懸吊
|四段預載可調雙作動液壓減震筒
|前輪尺寸
|120/70-12”
|後輪尺寸
|130/70-12”
|前輪煞車
|ABS碟式煞車
|後輪煞車
|ABS碟式煞車
|車長
|1,975 mm
|車寬
|818 mm
|輪距
|1,375 mm
|油箱容量
|8.5 ± 0.5 公升
|油耗
|年油耗153公升，平均29.5公里/公升
