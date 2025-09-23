ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 近日於東京展開次世代 ProPILOT 駕駛輔助系統的實地示範，預計於 2027 會計年度在日本率先搭載於量產車型。這套新技術結合 Wayve 的 AI Driver 軟體以及 Nissan 自家的「Ground Truth Perception」感知技術，並透過新一代 LiDAR，進一步提升在複雜都市環境中的安全性與可靠性。

AI 驅動駕駛輔助將於 2027 年登場　Nissan 展示次世代 ProPILOT

此次示範車為以純電 Ariya 打造的原型車，於東京都中心的繁忙道路進行測試。車輛配備 11 組攝影機、5 組雷達以及一具新一代 LiDAR，能夠即時感測周遭環境。Wayve 的 AI Driver 採用具身智能技術，透過影像數據判斷交通情境，並能預測下一步發展，使車輛能以接近人類駕駛的方式運行。

AI 驅動駕駛輔助將於 2027 年登場　Nissan 展示次世代 ProPILOT

Wayve 的 AI 不僅僅針對單一物體作出反應，更能理解整體交通場景的變化，並學習不同環境下的流動狀況。這種能力使系統能快速應對突發狀況，無論是夜間、高速或複雜的交通場景，都能作出更接近人類判斷的反應，提供駕駛更高的安心感。

AI 驅動駕駛輔助將於 2027 年登場　Nissan 展示次世代 ProPILOT

在感知技術方面，Nissan 將新一代 LiDAR 作為核心元件，藉由精確的遠距離物體偵測能力，補足攝影機在夜間或高速環境下的限制。這項進化使 ProPILOT 從最初僅能應對單車道高速駕駛，進化至 ProPILOT 2.0 的多車道支援，如今更邁向能處理都市複雜路況的新世代系統。

AI 驅動駕駛輔助將於 2027 年登場　Nissan 展示次世代 ProPILOT

Nissan 表示，這項技術的推出不僅是單純的輔助駕駛升級，更是邁向更安全、更高效移動方式的重要一步。未來，隨著次世代 ProPILOT 的正式上市，Nissan 希望能為駕駛者與道路使用者帶來更高層次的安全保障，並持續鞏固其在智慧移動領域的競爭力。

※更多精彩報導,詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導,未經同意禁止轉載。

