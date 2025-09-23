Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 近期於中國大陸市場啟動全新獨立電動車品牌 AUDI，首款車型 E5 Sportback 自 8 月 18 日開放預售以來，引起消費者高度關注。根據原廠公布數據，短短半小時內便累積超過 1 萬張預訂單，這在傳統歐洲車廠中並不多見，更讓品牌的策略轉型受到外界矚目。

雖然這些預訂數字並非具備強制性或不可退訂的定金，但仍代表市場對該品牌的好奇與期待。對於 Audi 而言，這樣的熱度除了展現 E5 Sportback 的吸引力，也在競爭激烈的中國大陸新能源車市場營造出搶購氛圍。

產品本身的規格同樣是吸引力來源。E5 Sportback 入門車型「Pioneer」售價自人民幣 23 萬 5,900 元起（折合約新台幣 118 萬元），搭載 76 kWh 電池與後置單馬達，可輸出 295 匹馬力，續航里程達 618 公里。進一步的 Pioneer Plus 版本提供兩種配置，分別是後驅單馬達 402 匹馬力搭配 100 kWh 電池，或雙馬達 518 匹馬力搭配 83 kWh 電池，兩者售價皆為人民幣 26 萬 9,900 元起（約新台幣 135 萬元）。

車系最頂規的 Flagship Quattro 則配備 100 kWh 電池，具備雙馬達與 776 匹馬力輸出，續航里程達 647 公里，售價自人民幣 31 萬 9,900 元起（約新台幣 160 萬元）。就性能與價格組合來看，E5 Sportback 具備相當競爭力，對於瞄準高續航與高性能的消費者，顯得極具吸引力。

內裝部分，E5 Sportback 與傳統 Audi 形象有所差異，明顯針對中國大陸市場偏好進行調整。座艙配置 59 吋貫穿式螢幕，結合數位後視鏡，並搭配皮革與 Alcantara 材質，同時提供無線充電功能，整體氛圍更貼近當地新能源車潮流。

Audi 在中國大陸建立 AUDI 獨立品牌，被視為原廠針對在地市場策略調整的重要一步。隨著 E5 Sportback 引發預售熱潮，後續消費者是否會將訂單轉化為實際交車，將成為觀察重點。對 Audi 而言，此舉不僅是單一車款的挑戰，更關乎品牌能否在中國大陸新能源車浪潮中站穩腳步。