ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

155.9萬起！Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市　吸6成買家轉單

▲155.9萬起！Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市　吸6成買家轉單。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai現代汽車南陽實業正式發表Custin 2.0T，建議售價155.9萬起。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai現代汽車南陽實業今（24）日宣布，2.0升渦輪動力的Custin正7人座MPV正式上市，並開出155.9萬起的建議售價，均較預售價下修1.1萬；南陽表示，在預售價公布後，有6成預接單都選擇2.0T車型，顯見買家對動力還是有高度需求，更多元化的動力選擇，也讓Custin有更多戰力鞏固其領先地位。

Custin 2.0T建議售價

GLT-C：155.9萬
GLT-D：158.9萬

▲155.9萬起！Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市　吸6成買家轉單。（圖／翻攝自Hyundai）

▲車內換上全新10.4吋整合式多媒體系統，並配備有JBL高階音響。

此次搭載的全新SmartStream 2.0T渦輪增壓引擎，可輸出236匹馬力與36公斤米扭力，與其搭配的8速手自排變速箱傳輸效率高達91.7%，讓動力和油耗表現得以兼顧；主動安全科技維持頂規水準，Level 2智慧駕駛輔助系統具備SCC智慧定速控制、LFA車道跟隨、FCA前方主動煞停、BCA盲區碰撞避免與RCCA後方交通防撞，提供水準之上的防護能力。

▲155.9萬起！Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市　吸6成買家轉單。（圖／翻攝自Hyundai）

▲後排還能選配雙13吋影音螢幕，帶來更好的視聽體驗。

外觀方面，在原本別具氣勢的基礎之上，承襲新世代設計語彙，以亮鉻幾何水箱護罩搭配全新LED鑽石式頭燈，後方則是辨識度極高的貫穿式尾燈，足踏18吋多幅投射鋁圈，車色還增加了珍珠黑與隕石灰2種全新選項，滿足買家個人喜好；內裝則有全新10.4吋整合多媒體系統，後排還能選配雙13吋影音螢幕，搭配JBL高階音響系統，帶來更好的視聽享受。

►台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

►台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Hyundai現代CustinMPV汽車新車2.07人座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

推薦閱讀

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最新文章

Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市2025-09-24

Suzuki久違「22年換廠徽Logo」2025-09-24

新一代「TOYOTA省油油電休旅」歐洲開賣2025-09-24

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市2025-09-24

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣2025-09-24

新一代「Nissan Sentra發表」2025-09-24

TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級2025-09-24

比亞迪仰望刷新電動車最速紀錄2025-09-24

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬2025-09-23

Nissan展示最新AI駕駛輔助技術2025-09-23

熱門文章

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料2025-09-23

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市2025-09-24

新一代「Nissan Sentra發表」2025-09-24

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬2025-09-23

35.9萬偉士牌黃牌重機特仕版開賣2025-09-23

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜2025-09-21

比亞迪仰望刷新電動車最速紀錄2025-09-24

Nissan展示最新AI駕駛輔助技術2025-09-23

TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級2025-09-24

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」2025-09-22

相關新聞

40萬有找！TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級　全車系終於有6氣囊

40萬有找！TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級　全車系終於有6氣囊

高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本追進度

高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本追進度

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

新一代「Nissan Sentra發表」迎戰TOYOTA Corolla！外觀內裝翻新超搶眼

新一代「Nissan Sentra發表」迎戰TOYOTA Corolla！外觀內裝翻新超搶眼

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

Audi獨立電動車品牌「大陸半小時接單破萬張」！性價比極具吸引力

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

35.9萬！偉士牌「黃牌重機特仕版」台灣開賣　限量25台致敬傳奇

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

比亞迪子品牌「仰望刷新電動車最速紀錄」！496km/h幹掉山豬王

Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

Nissan展示「最新AI駕駛輔助技術」！次世代ProPILOT預告2027登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366