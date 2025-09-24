155.9萬起！Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市　吸6成買家轉單

▲Hyundai現代汽車南陽實業正式發表Custin 2.0T，建議售價155.9萬起。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai現代汽車南陽實業今（24）日宣布，2.0升渦輪動力的Custin正7人座MPV正式上市，並開出155.9萬起的建議售價，均較預售價下修1.1萬；南陽表示，在預售價公布後，有6成預接單都選擇2.0T車型，顯見買家對動力還是有高度需求，更多元化的動力選擇，也讓Custin有更多戰力鞏固其領先地位。

Custin 2.0T建議售價

GLT-C：155.9萬

GLT-D：158.9萬

▲車內換上全新10.4吋整合式多媒體系統，並配備有JBL高階音響。

此次搭載的全新SmartStream 2.0T渦輪增壓引擎，可輸出236匹馬力與36公斤米扭力，與其搭配的8速手自排變速箱傳輸效率高達91.7%，讓動力和油耗表現得以兼顧；主動安全科技維持頂規水準，Level 2智慧駕駛輔助系統具備SCC智慧定速控制、LFA車道跟隨、FCA前方主動煞停、BCA盲區碰撞避免與RCCA後方交通防撞，提供水準之上的防護能力。

▲後排還能選配雙13吋影音螢幕，帶來更好的視聽體驗。

外觀方面，在原本別具氣勢的基礎之上，承襲新世代設計語彙，以亮鉻幾何水箱護罩搭配全新LED鑽石式頭燈，後方則是辨識度極高的貫穿式尾燈，足踏18吋多幅投射鋁圈，車色還增加了珍珠黑與隕石灰2種全新選項，滿足買家個人喜好；內裝則有全新10.4吋整合多媒體系統，後排還能選配雙13吋影音螢幕，搭配JBL高階音響系統，帶來更好的視聽享受。