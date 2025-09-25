ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款！2.0升油電開價最低70萬新台幣

▲大陸Camry不僅有3種動力！更有超帥的運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）▲大陸Camry不僅有3種動力！更有超帥的運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸新年式TOYOTA Camry台灣好想要！除了2.0升汽油、2.5升油電外，大陸還另有2.0升油電，並趁著新年式追加推出超帥的Lite運動款，當地最低售價僅要70萬就能入手！

▲大陸Camry不僅有3種動力！更有超帥的運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲運動款採用更有個性的空力套件，搭上台灣沒有的2.0升油電。

大陸新年式TOYOTA Camry就屬新增的2.0升油電Lite運動款最搶眼，原售價19.18萬人民幣，折合新台幣約80萬，不過配合當地舊換新補貼等政策，最低能下探至15.88萬人民幣，僅新台幣70萬就能買到最新、最帥的Camry。

Camry 運動 Lite 版本保有運動化風格的前後保桿造型、蜂巢式水箱罩、行李廂蓋小鴨尾翼，以及金屬踏板等視覺升級，並搭載專屬的18吋鋁圈。

▲大陸Camry不僅有3種動力！更有超帥的運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝相較高規取消不少重點配備。

運動款為了壓低售價，取消雙12.3吋座艙配置，改以10.25吋螢幕搭配7吋數位儀表，並取消64色氣氛燈、360度環景攝影等，迎合有預算需求的買家。

新年式大陸Camry新增討喜車色，包括「賽博灰」以及「賽博灰 + 黑車頂」雙色款式。這兩種配色在不同光線下能呈現不同質感，搭配運動版本的外觀設計，更具視覺張力。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACamry房車改款TSS油電大改款CrownPriusAvalon

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【運屍都難】14遺體僅2具抵生命園區 大量冰櫃待命

推薦閱讀

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款！2.0升油電開價最低70萬新台幣

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款！2.0升油電開價最低70萬新台幣

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

191.9萬起！台灣Kia「Carnival新8人座上市」　家用、商務都好用

191.9萬起！台灣Kia「Carnival新8人座上市」　家用、商務都好用

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

台灣寶嘉聯合導入「Peugeot全新E-5008」休旅有譜！保發中心洩漏售價

台灣寶嘉聯合導入「Peugeot全新E-5008」休旅有譜！保發中心洩漏售價

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

最新文章

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款2025-09-25

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣2025-09-25

台灣Kia「Carnival新8人座上市」2025-09-25

「Nissan新旗艦房車」今年上市2025-09-25

「Peugeot全新E-5008」休旅導入有譜2025-09-25

BMW宣布首款氫氣車2028實現量產2025-09-25

75800元光陽再推充換兩用電動機車2025-09-24

Hyundai「正7人座MPV」2.0渦輪上市2025-09-24

Suzuki久違「22年換廠徽Logo」2025-09-24

新一代「TOYOTA省油油電休旅」歐洲開賣2025-09-24

熱門文章

75800元光陽再推充換兩用電動機車2025-09-24

BMW宣布首款氫氣車2028實現量產2025-09-25

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣2025-09-25

「Peugeot全新E-5008」休旅導入有譜2025-09-25

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市2025-09-24

「Nissan新旗艦房車」今年上市2025-09-25

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣2025-09-24

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜2025-09-21

Suzuki久違「22年換廠徽Logo」2025-09-24

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料2025-09-23

相關新聞

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

新一代「TOYOTA省油油電休旅」歐洲開賣！1.5升動力油耗26.3km/L

新一代「TOYOTA省油油電休旅」歐洲開賣！1.5升動力油耗26.3km/L

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

讀者迴響

熱門文章

75800元！光陽「充換兩用電動機車」推入門款　續航力上看140KM

75800元！光陽「充換兩用電動機車」推入門款　續航力上看140KM

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

台灣寶嘉聯合導入「Peugeot全新E-5008」休旅有譜！保發中心洩漏售價

台灣寶嘉聯合導入「Peugeot全新E-5008」休旅有譜！保發中心洩漏售價

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366