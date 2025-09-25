「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款！2.0升油電開價最低70萬新台幣

▲大陸Camry不僅有3種動力！更有超帥的運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸新年式TOYOTA Camry台灣好想要！除了2.0升汽油、2.5升油電外，大陸還另有2.0升油電，並趁著新年式追加推出超帥的Lite運動款，當地最低售價僅要70萬就能入手！

▲運動款採用更有個性的空力套件，搭上台灣沒有的2.0升油電。

大陸新年式TOYOTA Camry就屬新增的2.0升油電Lite運動款最搶眼，原售價19.18萬人民幣，折合新台幣約80萬，不過配合當地舊換新補貼等政策，最低能下探至15.88萬人民幣，僅新台幣70萬就能買到最新、最帥的Camry。

Camry 運動 Lite 版本保有運動化風格的前後保桿造型、蜂巢式水箱罩、行李廂蓋小鴨尾翼，以及金屬踏板等視覺升級，並搭載專屬的18吋鋁圈。

▲內裝相較高規取消不少重點配備。

運動款為了壓低售價，取消雙12.3吋座艙配置，改以10.25吋螢幕搭配7吋數位儀表，並取消64色氣氛燈、360度環景攝影等，迎合有預算需求的買家。

新年式大陸Camry新增討喜車色，包括「賽博灰」以及「賽博灰 + 黑車頂」雙色款式。這兩種配色在不同光線下能呈現不同質感，搭配運動版本的外觀設計，更具視覺張力。