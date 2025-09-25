「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

▲歐洲公布新C-HR+電動休旅售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是過去台灣賣過的TOYOTA C-HR，而是作為TOYOTA進軍電動車市場的新武器，並以C-HR+作為新車命名帶來更多家族連結。C-HR+即將於歐洲各大地區上架，售價36,500歐元起，折合新台幣127萬！

▲歐規提供2款車型，續航力最高達600公里。

TOYOTA C-HR+把歐洲作為主要戰場，提供入門版搭載單馬達前驅，最大輸出 224 匹馬力，配上77 kWh 電池，WLTP 續航最遠可跑600公里，0–100 公里加速只要 7.4 秒。入門款售價36,500歐元，折合新台幣127萬。



高階為雙馬達四驅系統一口氣輸出 343 匹馬力、0–100 公里加速只要 5.2 秒，續航雖然縮短到 475 公里，但擁有更好的性能優勢。雙馬達開價44,000歐元，折合新台幣154萬。

▲C-HR+擁有媲美油車RAV4的車室空間。

C-HR+尺碼4,520x1,870x1,595mm長寬高比RAV4略小，不過軸距2,750mm比RAV4大上不少，加上電動車平整化空間優勢，可想而知擁有不輸RAV4的乘坐空間。

配備方面不含糊，入門款就給 14 吋多媒體螢幕、全數位儀表、Apple CarPlay／Android Auto、雙區恆溫、電動尾門和完整TSS主被動安全系統。高階Spirit 車型則再加碼 20 吋鋁圈、全景天窗、JBL 音響、電動座椅和 360 度環景影像，質感直接拉滿。