191.9萬起！台灣Kia「Carnival新8人座上市」　家用、商務都好用

▲Kia Carnival小改款後，再度帶來新8人座新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Kia於9月25日正式上市Carnival 極致 8人座車型，延續過往8人座版本的靈活座椅布局，滿足多成員家庭及商務接送需求。新車共有Apex與Signature兩個車型，售價分別為191.9萬元與212.9萬元，與7人座版本相比，僅需加價約4萬元即可升級為8人座配置，讓消費者選擇更自由。

▲造型新穎科技感，兩側還有電動滑門。

新款8人座Carnival延續家族式設計風格，前臉採用大型虎鼻式水箱護罩搭配鍍鉻飾條，氣勢十足；頭燈採用LED燈，配合醒目的日行燈設計，夜間辨識度高。

車側線條修長流暢，搭配電動滑門，展現都會感與實用性兼具的豪華休旅風格。尾部則加入LED尾燈連貫設計，整體辨識度高且具現代感。

▲配備豐富實用，更具有細膩、質感鋪陳滿足後座需求買家。

內裝採用豪華皮質座椅與高質感飾板，Apex版本提供三區恆溫空調、雙前座電動座椅及感應式電動側滑門與尾門；Signature版本則加入12.3吋全數位儀表、Bose 12喇叭環繞音響、雙前座電熱通風、方向盤電熱，以及環景輔助與盲點偵測系統。

▲2、3排座椅機能豐富，創造出多變的空間規劃。

8人座布局則採2+3+3設計，中排雙座可滑移並具折疊功能，第3排座椅則可輕鬆收折，兼顧乘坐舒適與置物彈性。

動力維持2.2升柴油引擎搭配8速手自排變速箱，最大輸出194匹馬力、扭力45公斤米，無論市區通勤或長途旅行都能提供充足動力。

喜迎新車上市，原廠同步開幕全新Kia台北旗艦店，結合乘用車與商用車展示、服務廠、EV維修中心，以及全台首座Kia Select原廠精選中古車服務據點，提供完整的全方位客戶體驗。