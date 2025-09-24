TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

▲廣汽豐田推出改款新Frontlander（鋒蘭達）！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣、全球Corolla Cross雙生車的廣汽豐田Frontlander（鋒蘭達），於大陸上市最新改款，這次改款不僅換上更年輕化的外觀，同時在內裝質感、科技座艙以及動力表現上全面升級。

▲新車當地最低新台幣45萬就能買。

大陸Frontlander動力提供2.0升汽油、2.0升油電雙動力配置，入手價13.28萬人民幣，折合新台幣約59萬，而上市優惠價搭配當地補貼優惠，最低來到10.28萬人民幣就能入手，折合新台幣約45萬。

外觀方面，新款Frontlander透過橫向拉伸設計，讓車頭視覺重心更低，以簡潔俐落的線條增添動感，燈組與下保桿同樣強化運動化氣息。車色選擇上新增「鈦星灰」，讓整體質感更具層次。

▲內裝採用搶眼的超大的12.9吋大螢幕。

內裝則走簡潔路線，中控台多處採用軟質包覆，並導入全新的64色氛圍燈與50W無線充電功能，凸顯科技氛圍。與台灣最大不同，大陸版本中控搭載12.9吋大螢幕，支援CarPlay、語音互動與OTA升級，搭配8.8吋液晶儀表，操作體驗更上層樓。

動力表現上，主力的2.0升油電搭載第5代技術，綜效輸出提升至約 200 匹馬力，其中引擎本體可提供約 158 匹馬力，相較舊款在馬力輸出更大，市區油耗來到23.8km/L，滿油情況下續航里程大約可達 800 公里。