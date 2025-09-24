新一代「Nissan Sentra發表」迎戰TOYOTA Corolla！外觀內裝翻新超搶眼

▲新一代Nissan Sentra北美突襲發表！外觀、內裝很有新鮮感。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸才釋出新一代Nissan Sentra（大陸稱Sylphy）廠照，殊不知被北美搶先一步正式發表，新車在外觀、內裝與配備上都大幅升級，特別是導入雙 12.3 吋螢幕、ProPILOT Assist 半自動駕駛輔助。新Sentra更是比TOYOTA Corolla對手快一步推出大改款！

▲新一代 Sentra尺碼與舊款相當，不過外型進化更有跑格味。

尺碼方面車長 4,656mm、車寬 1,825mm、車高 1,448mm，軸距維持 2,712mm，外觀比例更修長大器。整體來說，尺碼與上一代相比差異不大，因此沿用CMF平台可能性較高。

新一代 Sentra 採用進化版 V-Motion 水箱護罩，與車頭 LED 頭燈組成一體化設計，視覺更具銳利感，高階車型還擁有迎賓燈光效果。車身側面肩線與外擴輪拱刻劃出更立體的肌肉感，車尾則以貫穿式尾燈搭配弧形後保桿，整體看起來比現行款更具氣勢。

▲跟上車壇潮流，Sentra不僅科技感進化，細節、用料都明顯提升。

內裝是這次Sentra改款重點之一，首次搭載雙12.3 吋螢幕設計，包含數位儀表與中控螢幕，並導入觸控式空調面板，整體科技感瞬間拉滿。高階車型更提供 Bose 8 揚聲器音響、64 色氛圍燈、無線充電板、加熱座椅與方向盤，甚至還有電動天窗。中階以上車型支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto。

新Sentra變得更安全、聰明，搭載升級ProPILOT Assist半自動駕駛輔助，搭配 360 度環景影像與移動物體偵測。

▲動力以2.0升自然進氣先發，未來應還會有油電款。

美規新一代 Sentra 搭載 2.0 升自然進氣四缸引擎，與新一代Kicks相同，輸出約 149 匹馬力、20.1 公斤米扭力，搭配CVT 無段變速箱，並具備 Sport 運動模式。底盤結構也同步強化，車體剛性比前代提升 6%，北美目前以2.0升自然進氣先發，其他市場估計還會有e-Power等油電動力。