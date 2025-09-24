ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Suzuki久違「22年換廠徽Logo」！全新小休旅將成首搭車款

記者徐煜展／綜合報導

日本車廠 Suzuki近期動作引起關注，帶來搶眼的全新廠徽，這是自 2003年以來，睽違 22 年的第一次大改版。延續經典的「S」字造型，不過整體線條更簡潔、質感也從鍍鉻變成亮銀，看起來更有科技感，符合現在數位化與電氣化的潮流。Suzuki 表示，新廠徽不只是換個樣子，而是代表品牌的革新與未來方向。

▲全新休旅Victoris日前才剛發表，預計首搭新廠徽。

首款搭載全新識別車款預計是9月才發表的Victoris全新休旅，Victoris搭載Heartect平台，尺碼為4,360mm x 1,795mm x 1,655mm，軸距2,600mm，與Grand Vitara相當，儘管在歐洲屬於中小型休旅級距，不過在印度市場則是旗艦定位。外觀上具有銳利線條，採LED頭尾燈組，搭配17吋輪圈，視覺也相當新穎。

座艙則採10.1吋中控螢幕，並提供全景天窗、64色氛圍燈、手機無線充電板，高階車型還有雙前座通風座椅、harman kardon音響、360度環景、Alexa語音助理與電動尾門等，並具有Level 2駕駛輔助功能。

▲新廠徽將在10月日本車展公開場合示人。

Suzuki更表示，新廠徽將於今年10月底在日本移動車展公開亮相，而Victoris 也將成為首款「實戰派」搭載新標的車型。透過這次改版，Suzuki 希望在全球市場展現新的品牌形象，從傳統車廠走向電氣化、油電與數位化時代。

