新一代「TOYOTA省油油電休旅」歐洲開賣！1.5升動力油耗26.3km/L

▲新一代TOYOTA Aygo X Cross於歐洲推出全新油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA在歐洲帶來強勢的油電狠角色，旗下最小的跨界休旅Aygo X Cross 現在也換上了油電混合動力，正式進軍節能小車市場。新車入門價從 23,900 歐元起（約新台幣 84 萬），一路到頂規 GR Sport 版 28,800 歐元（約新台幣 101 萬）。

▲動力採用1.5升油電。

歐洲新Aygo X Cross Hybrid一口氣提供 Play、Like、Chic 與 GR Sport 四種車型，其中 GR Sport 是全新加入的版本，外觀更帥氣、底盤調校也更有運動味，讓這台小車看起來不只是都會代步，還多了一點性能氣息。

動力才是重點，Aygo X Cross Hybrid 採用TOYOTA招牌的1.5 升三缸引擎＋電動馬達組合，綜效輸出 116 匹馬力，搭配 e-CVT 無段變速箱，0～100km/h 加速 9.2 秒，最高時速可達172km/h。

最亮眼的還是油耗，平均油耗26.3km/L，再加上 87g/km 的低排放表現，在歐洲直接掛上 ECO 環保標章，進市區還能享有優惠待遇。

▲主打節能訴求，而GR Sport則強調操控駕馭。

雖然車身尺碼小巧，但 Aygo X Cross Hybrid 還是保有四人座配置，行李廂容量有 231 公升，對於市區通勤或小家庭來說已經相當夠用，加上重量僅 1,080 公斤，整體操控更靈活。

原廠還把重點安全科技全給上了，包含最新一代TSS系統，像是預防碰撞、ACC智慧跟車、車道維持都有。多媒體系統則提供9吋觸控螢幕，高階車型升級到 10.5 吋，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto。