「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

▲大陸廣汽豐田釋出神秘的中型休旅預告，其不難發現應就是第6代RAV4！（圖／翻攝自大陸廣汽豐田）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美、日本首發市場之後，大陸也正在籌備今年的第6代RAV4計劃，RAV4在廣汽豐田稱為Wildlander威蘭達，已經在Corolla Cross鋒蘭達上市發表會中釋出預告，以日前大陸送測資訊得知，新一代Wildlander至少會有3款動力可選。

▲大陸新一代Wildlander外型與全球版RAV4一致。（圖／翻攝自大陸工信部）

從日前大陸工信部送測資料得知，廣汽豐田的新一代Wildlander休旅基本與海外6代RAV4相同，採用海外標準款Core車型設計，而最大差異在車尾，新一代Wildlander車尾特別用上字母Logo排列取代原本RAV4字樣，讓新一代Wildlander顯得更有辨識度來與RAV4作差異。

▲大陸版外型應還會有越野款，甚至不排除GR Sport運動款也會推出。

新Wildlander尺碼4,600x1,855x1,680mm、軸距2,690mm，提供多種車色與鋁圈造型，而最重要的動力配置，除了與海外相同有2.5升油電外，大陸Wildlander休旅另有2.0升汽油與專屬的2.0升油電。

2.0升油電，具備第5代THS技術，在日前的油電Camry上擁有197匹綜效馬力，油耗22.2km/L，相較2.5升油電229匹綜效馬力、21.97km/L油耗，2.0升油電更是台灣市場夢寐以求的動力。

至於大陸相較北美、日本市場還有重點的2.0升汽油入門款，以目前來看，台灣未來也會以2.0升自然進氣作為入門動力機率相當大，尤其又能吃到最新優惠的舊換新減免10萬。