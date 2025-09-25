ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
杜卡迪「最新電動重機原型車」亮相！搭載固態電池技術大突破

圖文／7Car 小七車觀點

電動機車雖未如電動汽車般快速普及，但研發腳步並未停歇。隸屬 VW Group 的 Ducati 近日在德國慕尼黑 IAA Mobility 展會上，展示一輛搭載固態電池的 V21L 原型車，這項技術被視為可能改變不僅僅是機車產業，更將影響整個電動交通領域的重要突破。

Ducati 目前是 MotoE 世界電動機車錦標賽的唯一供應商，長期處於電動競技車開發的前線。不過，相較於傳統燃油賽車，電動版本依舊面臨重量過高與續航不足的瓶頸，因此固態電池成為最佳解方。這次亮相的原型車搭載 980 顆由美國 QuantumScape 提供的 QSE-5 電芯，採用鋰金屬負極與陶瓷隔離層，具備能量密度大幅提升、快速充電、更高安全性與更長壽命等優勢。

雖然 Ducati 並未公布這組固態電池的重量或實際續航表現，但原廠強調測試將持續進行，未來將把車輛帶上賽道檢驗實力，並有望推向市售道路合法車款。執行長 Claudio Domenicali 表示，Ducati 長期以來持續挑戰技術邊界，無論在公路或賽道上都致力於提升騎乘體驗，而固態電池的高能量密度正與高性能運動車款的需求完美契合。

值得注意的是，VW 與 QuantumScape 的合作已超過 10 年，雙方一直以將固態電池推向量產車為目標。Ducati 這輛實驗車不僅是電動機車研發的一部分，更是 VW 集團推動新世代電動移動技術的「滾動實驗室」。藉由在賽道上的極限測試，這項技術未來有望同時出現在機車與汽車產品之中，進一步推進固態電池的商業化進程。

※更多精彩報導,詳見《7car 小七車觀點

