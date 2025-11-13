台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了！TOYOTA 兩款新休旅同步現身

▲台灣10月能源局名單公布！未上市新車重點當然就是Peugeot E-3008。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

記者徐煜展／綜合報導

台灣寶嘉聯合積極拓展新能源市場，Peugeot品牌方面E-3008、E-5008都在原廠計劃中，而E-3008率先在10月能源局能耗名單現身，代表已經離上市不遠了。

▲Peugeot E-3008繳出續航力587公里。

在未上市新車名單中，Peugeot E-3008已經等不及與台灣車迷見面，以送測資料來看，擁有210匹馬力，搭載單馬達與73kWh電池組，NEDC標準下擁有587公里續航力，電耗值為5.8km/kWh。

至於E-5008日前也曝光在保發中心重置價格，鎖定的市場稀有的7人座電動休旅市場，曝光售價230萬，這2款電動休旅都被視為Peugeot 在台新能源車的重要戰略車。

電動車方面，還有近期剛上市的TOYOTA bZ4X，改款售價有感降價8萬來到128萬，搭載升級過的電池模組，續航力來到743公里。

▲Hyundai重新送測客車認證的Tucson L。

其他車款分別是已經上市或重新送測，國產車則有Hyundai送測的Tucson L客車版，可領到最高10萬舊換新補助，1.6升渦輪油耗15.4～15.6km/L，1.6升渦輪油電來到20.5～20.6km/L。

▲TOYOTA Land Cruiser平均油耗11.4km/L。

因誤植配備規格表，在台引起熱燒話題的TOYOTA Land Cruiser也在名單中，採2.8升柴油渦輪搭配48V輕油電，擁有11.4km/L平均油耗。