Audi性能休旅SQ5「御用改裝廠推新套件」！動力＆外觀雙重進化

圖文／7Car 小七車觀點

以技術熱情與設計美學為核心的德國改裝品牌 ABT Sportsline，近日正式發表針對最新世代 Audi SQ5 所打造的專屬升級方案。透過動力強化與外觀套件的雙重改造，ABT 讓這款性能 SUV 展現更具侵略性與辨識度的風格，進一步凸顯其運動化本質。

在標準狀態下，Audi SQ5 已以出色的動力表現與精緻質感成為同級距中最受歡迎的車型之一。此次 ABT 所推出的 Power S 動力升級套件，為 3.0 TFSI V6 渦輪增壓引擎換上專屬 ECU 程式，使輸出自原廠的 270 kW（367 hp）與 550 Nm，一舉提升至 324 kW（440 hp）與 600 Nm。為了配合輸出提升，ABT 為 SQ5 配備專屬懸吊彈簧，可將車身高度降低最多 45 mm，進一步提升重心穩定性與過彎靈活度。

外觀部分則採用全新 22 吋 ABT EVO 鋁圈（亮黑塗裝），搭配 255/35 ZR22 配胎，營造更具氣勢的路面姿態。針對配有氣壓懸吊的車型，ABT 亦提供不含懸吊套件的版本，滿足不同車主需求。車艙內部同樣融入專屬細節，包含印有品牌標誌的腳踏墊與高質感門檻照明飾板，營造出更具完整度的客製氛圍。

動力之外，ABT 也藉由一系列空力與排氣設計，讓外觀更具戰鬥氣息。全車換上啞黑不鏽鋼四出排氣尾管（直徑達 102 mm），搭配前下擾流、後下分流器與後擾流尾翼等專屬空力套件，使整體線條更為銳利。這些設計不僅提升辨識度，也進一步彰顯 ABT 一貫的賽車風格傳承。

整體而言，ABT 透過此次升級方案，成功為 Audi SQ5 注入更濃烈的運動氣息與品牌專屬識別。無論是動力輸出、操控體驗或外觀細節，皆充分展現德系改裝品牌在性能調校上的精準與美學兼備。對於重視駕馭樂趣與個性化風格的 SQ5 車主而言，這套 ABT 套件不僅是一項性能升級，更是彰顯態度與品味的最佳詮釋。

