速霸陸「新Solterra日本售價公布」台灣明年先發導入！2款全新車隨後來

▲速霸陸新Solterra預計11月底開賣！台灣則約落在明年導入。（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸新Solterra日本預計11月底開賣！台灣則約落在明年導入。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA bZ4X雙生車的Subaru速霸陸Solterra，日本預計在11月27日正式開賣小改款，而台灣原廠早已表態會導入新Solterra，預計明年當先發，隨後還有e-Outbcak、Uncharted將會陸續登台。

▲速霸陸新Solterra預計11月底開賣！台灣則約落在明年導入。（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸在日本提供前驅、四驅等配置，未來台灣市場應會以四驅為主，來與TOYOA bZ4X前驅作市場差異。

速霸陸接下來的3款電動車都與TOYOTA相關，而改款新Solterra日本提供ET-SS前驅、ET-SS四驅、ET-HS四驅等車型，開價517～605萬日圓，折合新台幣104～122萬，作為雙生車價格參考，TOYOTA bZ4X在日本售價為480～600萬日圓。

▲速霸陸新Solterra預計11月底開賣！台灣則約落在明年導入。（圖／翻攝自速霸陸）

▲與bX4X相同，新Solterra也獲得電池續航有感升級。

改款重點當然是電池優化、性能升級，單馬達版本可輸出 227 匹馬力，雙馬達四驅則提升至 343 匹馬力，兩款皆搭載 74.7 kWh 鋰電池組。官方宣稱續航力介於 687 至 746 公里，並支援最高功率快充，約 28 分鐘即可從 10% 充至 80%，在性能與能耗表現上均明顯進步。

▲速霸陸新Solterra預計11月底開賣！台灣則約落在明年導入。（圖／翻攝自速霸陸）

▲台灣市場接下來還有2款來自TOYOTA的雙生電動車。
台灣市場除了已經表態會導入新Solterra，接下來還有2款TOYOTA雙生電動車也在計畫內，分別是e-Outbcak、Uncharted，對應TOYOTA bZ Woodland與C-HR＋電動版。

