40萬有找！「TOYOTA入門小車」推新運動款 搭載1.2升動力

▲TOYOTA Agya再出招！推出更便宜的GR入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA在印尼推出新年式小車Agya，而新年式有個大亮點，在原本GR Sport車型下再新增更便宜的Stylix 運動版，售價2億60萬印尼盾（約新台幣38萬元），強打入門小資首購族群。

▲設計取自GR Sport特色，不過定位比原本高階GR Sport車型更便宜。

名為Stylix運動版其實也是來自GR Sport特色，搭載LED頭燈、直立式日行燈、燻黑尾燈、前後下擾流翼、GR銘牌側裙，全都到位，看起來戰鬥氣息十足。車色選擇也多達七種，紅、白、黑、灰、銀、黃、橘通通有，滿足不同個性需求。

▲動力搭載1.2升自然進氣，相較GR Sport少了運動化懸吊。

內裝呼應外觀運動風格，採全黑色調搭配金屬飾板，座椅還有菱格紋縫線點綴。中控配備8吋觸控螢幕，不僅外型年輕，科技感也跟上時代。

雖然外觀看起來相當熱血，但可惜動力系統依舊是熟悉的1.2升三缸自然進氣引擎，輸出88匹馬力、11.6公斤米扭力，搭配CVT變速箱。懸吊設定並沒有像GR Sport那樣經過強化調校，開起來以「平順、穩定」為主，日常代步最實用。