ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V！外觀、內裝大升級更有越野味

▲HONDA Elevate小休旅誠意大升級！越野特仕車超帥。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Elevate小休旅誠意大升級！越野特仕車超帥。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA近日針對旗下入門的Elevate（WR-V）小休旅進行有感升級，印度推出全新「ADV Edition」特仕版，主打外觀與內裝質感升級，售價從 15.29 萬盧比起（約新台幣 55 萬元），提供手排與 CVT 兩種變速系統可選。

▲HONDA Elevate小休旅誠意大升級！越野特仕車超帥。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Elevate小休旅誠意大升級！越野特仕車超帥。（圖／翻攝自HONDA）

▲外觀搭上多項空力套件，營造濃厚的越野氣息。

這輛特仕車可說是誠意滿滿、細節給足，整體風格比標準版更有個性，車頭格柵、車頂架、後視鏡外蓋都改成了亮黑處理，並在細節處加上橘色飾條，像是水箱護罩邊緣、前後保桿與輪圈，都能看到亮眼的橘色點綴，看起來相當搶眼。

▲HONDA Elevate小休旅誠意大升級！越野特仕車超帥。（圖／翻攝自HONDA）

▲可選擇雙色版本，就連鋁圈也有雙色點綴。

這次新款提供兩種單色車身（銀色與灰色），另外還有雙色搭配黑色車頂的版本，整體質感提升不少。

▲HONDA Elevate小休旅誠意大升級！越野特仕車超帥。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Elevate小休旅誠意大升級！越野特仕車超帥。（圖／翻攝自HONDA）

▲車內也相當有料，配色豐富搶眼。
打開車門，ADV Edition 採用全黑內裝主題，搭配橘色縫線與飾條，從冷氣出風口、門板到座椅縫線都延續這個設計。儀表台上還有「ADV terrain」專屬燈光飾板，可以切換最多七種顏色，夜晚開起來更有氛圍。

雖然外觀內裝都變帥了，但可惜動力、底盤懸吊維持原本設定，搭載 1.5 公升自然進氣汽油引擎，提供手排與 CVT 變速箱。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAWR-VHR-VCR-VSUV休旅TOYOTAYarisRaizeElevate

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不是他的婚禮卻哭最真】伴郎感動落淚全桌笑翻

推薦閱讀

「愛快羅密歐、瑪莎拉蒂」打造限量車！兩大義式品牌攜手合作

「愛快羅密歐、瑪莎拉蒂」打造限量車！兩大義式品牌攜手合作

40萬有找！「TOYOTA入門小車」推新運動款 搭載1.2升動力

40萬有找！「TOYOTA入門小車」推新運動款 搭載1.2升動力

「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款！預想圖外型超帥、空間有感放大

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款！預想圖外型超帥、空間有感放大

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V！外觀、內裝大升級更有越野味

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V！外觀、內裝大升級更有越野味

Hyundai跨界小休旅車「加入N Line家族」！Venue運動版印度問世

Hyundai跨界小休旅車「加入N Line家族」！Venue運動版印度問世

最新文章

「愛快羅密歐、瑪莎拉蒂」打造限量車2025-11-05

「TOYOTA入門小車」推新運動款2025-11-05

「Nissan全新入門小休旅」即將量產2025-11-05

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款2025-11-05

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V2025-11-05

Hyundai小休旅車加入N Line家族2025-11-04

BMW攜手三星推動全固態電池技術2025-11-04

台灣「福特全新休旅」首度公開預告2025-11-04

LEXUS「入門跨界休旅」今年將停產2025-11-04

中華CMC「J SPACE新8人座旗艦型」開賣2025-11-04

熱門文章

中華CMC「J SPACE新8人座旗艦型」開賣2025-11-04

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V2025-11-05

台灣「福特國產全新休旅」實車現身2025-11-04

台灣「福特全新休旅」首度公開預告2025-11-04

LEXUS「入門跨界休旅」今年將停產2025-11-04

Hyundai小休旅車加入N Line家族2025-11-04

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款2025-11-05

「TOYOTA入門小車」推新運動款2025-11-05

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

TOYOTA「全新平價休旅油耗太差」歐洲不能賣2025-11-04

相關新聞

LEXUS「入門跨界休旅」今年將停產！盼全新大改款油電來續命

LEXUS「入門跨界休旅」今年將停產！盼全新大改款油電來續命

「HONDA新HR-V大陸下殺」新台幣39萬就能買！1.5升動力推新車色

「HONDA新HR-V大陸下殺」新台幣39萬就能買！1.5升動力推新車色

TOYOTA「全新平價休旅油耗太差」歐洲不能賣！引擎服役20年還在用

TOYOTA「全新平價休旅油耗太差」歐洲不能賣！引擎服役20年還在用

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

讀者迴響

熱門文章

72萬！中華「J SPACE新8人座旗艦型」開賣　不讓TOYOTA Town Ace超車

72萬！中華「J SPACE新8人座旗艦型」開賣　不讓TOYOTA Town Ace超車

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V！外觀、內裝大升級更有越野味

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V！外觀、內裝大升級更有越野味

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

台灣「福特全新休旅」首度公開預告！將採1.5升油電國產化上市

台灣「福特全新休旅」首度公開預告！將採1.5升油電國產化上市

LEXUS「入門跨界休旅」今年將停產！盼全新大改款油電來續命

LEXUS「入門跨界休旅」今年將停產！盼全新大改款油電來續命

Hyundai跨界小休旅車「加入N Line家族」！Venue運動版印度問世

Hyundai跨界小休旅車「加入N Line家族」！Venue運動版印度問世

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款！預想圖外型超帥、空間有感放大

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款！預想圖外型超帥、空間有感放大

40萬有找！「TOYOTA入門小車」推新運動款 搭載1.2升動力

40萬有找！「TOYOTA入門小車」推新運動款 搭載1.2升動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366