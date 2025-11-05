「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V！外觀、內裝大升級更有越野味

▲HONDA Elevate小休旅誠意大升級！越野特仕車超帥。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA近日針對旗下入門的Elevate（WR-V）小休旅進行有感升級，印度推出全新「ADV Edition」特仕版，主打外觀與內裝質感升級，售價從 15.29 萬盧比起（約新台幣 55 萬元），提供手排與 CVT 兩種變速系統可選。

▲外觀搭上多項空力套件，營造濃厚的越野氣息。

這輛特仕車可說是誠意滿滿、細節給足，整體風格比標準版更有個性，車頭格柵、車頂架、後視鏡外蓋都改成了亮黑處理，並在細節處加上橘色飾條，像是水箱護罩邊緣、前後保桿與輪圈，都能看到亮眼的橘色點綴，看起來相當搶眼。

▲可選擇雙色版本，就連鋁圈也有雙色點綴。

這次新款提供兩種單色車身（銀色與灰色），另外還有雙色搭配黑色車頂的版本，整體質感提升不少。

▲車內也相當有料，配色豐富搶眼。

打開車門，ADV Edition 採用全黑內裝主題，搭配橘色縫線與飾條，從冷氣出風口、門板到座椅縫線都延續這個設計。儀表台上還有「ADV terrain」專屬燈光飾板，可以切換最多七種顏色，夜晚開起來更有氛圍。

雖然外觀內裝都變帥了，但可惜動力、底盤懸吊維持原本設定，搭載 1.5 公升自然進氣汽油引擎，提供手排與 CVT 變速箱。