台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

▲福特國產Territory實車已在經濟部節能標章現身。（圖／翻攝自能源局）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣福特六和全新力作，國產Territory不僅已陸續進行經銷端業務教育訓練，近來更在能源局節能標章網站以實車現身，從登入資訊顯示，採用注重節能效率的1.5升油電！

▲動力採用注重節能的1.5升油電。

從能源局、經銷端教育訓練等動作來看，台灣國產Territory離最終上市不遠，動力採用1.5升油電引擎，其市區油耗38.11km/L、高速15.27km/L、平均油耗達19.6km/L，屬於1級能效。

節能標章網站另顯示，特色還有專為油電系統開發的 DHE（Dedicated Hybrid Engine）油電引擎。這具引擎具備高達 43.52% 的超高熱效率，包括採用了能更高效利用燃油的深度米勒循環、實現更完整燃燒的 13:1 高壓縮比、高行程缸徑比，以及精準控制燃油霧化的 350 Bar 高壓燃油噴射技術，從源頭大幅提升燃油經濟性。

▲國產Territory、HONDA CR-V都即將推出油電動力。

尺碼設定上與Kuga相近，屬於競爭激烈的中型休旅戰場，擁有4,685x1,935x1,706mm、軸距2,726mm。接下來台灣中型休旅市場相當熱鬧，不少品牌開始推出關鍵的油電動力，就連HONDA CR-V也預計要在明年推出矚目的2.0升e:HEV油電。