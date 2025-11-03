ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

88.8萬起！台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣　MX-5小跑車同步接單

▲新年式Mazda 3、CX-30主力車雙雙上市！（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式Mazda 3、CX-30主力車雙雙上市！（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda於11月3日推出新年式Mazda 3、CX-30主力車款，有感升級配備，售價88.8萬起，而帥氣的MX-5小跑車也推出新年式接單，預計明年2月起開始交車！

▲新年式Mazda 3、CX-30主力車雙雙上市！（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式升級重點導入10.25吋新螢幕。

新年式Mazda 3、CX-30全車系維持原有售價，自 88.8 萬元起，2026 年式Mazda 3提供20S Ace Edition 四門及五門車型以售價維持的基礎下，升級為 10.25 吋中央資訊顯示幕，全數車型均升級 Mazda CONNECT 觸控功能，此觸控功能可於中央資訊顯示幕，針對 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連結介面以觸控方式進行操作。

▲新年式Mazda 3、CX-30主力車雙雙上市！（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式Mazda 3、CX-30主力車雙雙上市！（圖／翻攝自Mazda）

▲CX-30更加入多項安全科技。

CX-30同樣以延續既有價格設定的模式，將 20S Ace Edition 所搭載的中央資訊顯示幕升級至 10.25 吋，以更出色的視覺呈現與科技體驗，帶來嶄新的駕乘質感。

頂規車型 20S Signature 則新增「駕駛面部偵測攝影機」，透過鏡頭即時偵測駕駛的視線、眨眼狀態與頭部朝向，當察覺駕駛注意力下降或疲勞時主動提醒，以智慧科技守護每一段旅程的安全與安心；

同時導入「前方橫向車流警示功能（FCTA）」，可在低速行駛時，主動偵測車頭兩側來車，提醒駕駛注意周遭動態，降低因視覺死角所導致的橫向來車碰撞風險。

▲新年式Mazda 3、CX-30主力車雙雙上市！（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式MX-5開始接單，預計明年2月交車。

MX-5憑藉輕量化車身、縱置引擎後輪驅動配置，實現 50：50 完美車身配重，協同 KPC 車身平衡控制技術、184匹馬力／20.9 公斤米扭力動力表現與前獨立雙 A 臂／後獨立多連桿懸吊。售價維持140萬起。

台灣原廠公告正2026 年式MX-5 即日起正式展開接單，並將於 2026 年 2 月起陸續交付準車主，誠摯邀請熱愛駕馭的車迷朋友搶先入主，率先體驗純粹駕馭的經典魅力。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

推薦閱讀

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

88.8萬起！台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣　MX-5小跑車同步接單

88.8萬起！台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣　MX-5小跑車同步接單

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣！配備升級不漲價、螢幕終於能觸控

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣！配備升級不漲價、螢幕終於能觸控

最新文章

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛2025-11-03

台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣2025-11-03

台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」2025-11-03

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了2025-11-03

台灣「現代全新進口電動車」90萬起2025-11-03

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣2025-11-03

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

瑪莎拉蒂電動休旅車新年式再進化2025-11-02

賓士霸告現代重生版通過撞擊測試2025-11-02

Hyundai旗艦電動休旅越野版亮相2025-11-02

熱門文章

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛2025-11-03

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

【周焦點】國產休旅80萬有找2025-11-01

台灣「現代全新進口電動車」90萬起2025-11-03

台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」2025-11-03

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手2025-11-01

賓士霸告現代重生版通過撞擊測試2025-11-02

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了2025-11-03

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣2025-11-03

台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣2025-11-03

相關新聞

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣！配備升級不漲價、螢幕終於能觸控

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣！配備升級不漲價、螢幕終於能觸控

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

瑪莎拉蒂「電動休旅車新年式」再進化！導入四驅斷開系統續航提升

瑪莎拉蒂「電動休旅車新年式」再進化！導入四驅斷開系統續航提升

讀者迴響

熱門文章

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

賓士「霸告現代重生版」通過撞擊測試！傳奇190E新款即將進入量產

賓士「霸告現代重生版」通過撞擊測試！傳奇190E新款即將進入量產

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366