88.8萬起！台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣　MX-5小跑車同步接單

▲新年式Mazda 3、CX-30主力車雙雙上市！（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda於11月3日推出新年式Mazda 3、CX-30主力車款，有感升級配備，售價88.8萬起，而帥氣的MX-5小跑車也推出新年式接單，預計明年2月起開始交車！

▲新年式升級重點導入10.25吋新螢幕。

新年式Mazda 3、CX-30全車系維持原有售價，自 88.8 萬元起，2026 年式Mazda 3提供20S Ace Edition 四門及五門車型以售價維持的基礎下，升級為 10.25 吋中央資訊顯示幕，全數車型均升級 Mazda CONNECT 觸控功能，此觸控功能可於中央資訊顯示幕，針對 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連結介面以觸控方式進行操作。

▲CX-30更加入多項安全科技。

CX-30同樣以延續既有價格設定的模式，將 20S Ace Edition 所搭載的中央資訊顯示幕升級至 10.25 吋，以更出色的視覺呈現與科技體驗，帶來嶄新的駕乘質感。

頂規車型 20S Signature 則新增「駕駛面部偵測攝影機」，透過鏡頭即時偵測駕駛的視線、眨眼狀態與頭部朝向，當察覺駕駛注意力下降或疲勞時主動提醒，以智慧科技守護每一段旅程的安全與安心；

同時導入「前方橫向車流警示功能（FCTA）」，可在低速行駛時，主動偵測車頭兩側來車，提醒駕駛注意周遭動態，降低因視覺死角所導致的橫向來車碰撞風險。

▲新年式MX-5開始接單，預計明年2月交車。

MX-5憑藉輕量化車身、縱置引擎後輪驅動配置，實現 50：50 完美車身配重，協同 KPC 車身平衡控制技術、184匹馬力／20.9 公斤米扭力動力表現與前獨立雙 A 臂／後獨立多連桿懸吊。售價維持140萬起。

台灣原廠公告正2026 年式MX-5 即日起正式展開接單，並將於 2026 年 2 月起陸續交付準車主，誠摯邀請熱愛駕馭的車迷朋友搶先入主，率先體驗純粹駕馭的經典魅力。