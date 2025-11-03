ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

▲大改款TOYOTA Hilux釋出預告！還有關鍵的動力編成。（圖／翻攝自TOYOTA、《Drive》）

▲大改款TOYOTA Hilux釋出預告！還有關鍵的動力編成。（圖／翻攝自TOYOTA、《Drive》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣在售的TOYOTA Hilux即將在泰國首發新一代大改款！原廠預計11月10日全球首發，而內部更有關鍵的動力編成曝光，除了基本的油車車，新一代Hilux還首度追加電動版！

▲大改款TOYOTA Hilux釋出預告！還有關鍵的動力編成。（圖／翻攝自TOYOTA、《Drive》）

▲電動版Hilux首度曝光。

TOYOTA預告旗下經典皮卡 Hilux 即將迎來世代大改款，新車將在 11 月 10 日於泰國正式亮相。從原廠釋出的預告圖可見，這次改款不僅造型更具力量感，動力系統也將邁向電動化，展現TOYOTA在皮卡領域的全新布局。

從內部流出簡報得知，新一代 Hilux 將提供兩種動力版本，其中首次出現「BEV」純電車型。據傳電動版將搭載與 bZ4X 相同的 73.1 kWh 電池組，預估續航可突破 570 公里，成為品牌皮卡陣容中首款零排放車型。

▲TOYOTA 6代RAV4公開車內系統細節，幫正式上市開始暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲油車維持2.8升柴油動力、內裝則比照RAV4配置。

油車將維持2.8升四缸渦輪柴油引擎，並加入 48V 輕油電系統輔助，整體油耗表現將明顯提升，從原本約 11.7 km/L 改進至 14 km/L 左右。此外，四驅系統與多地形行駛模式依舊保留，搭配強化的主動循跡控制與差速鎖功能，兼顧越野性能與駕駛穩定性。


車艙設計則向現行 RAV4 看齊，配備12.3吋數位儀表與 12.9 吋中控螢幕，操作介面升級最新系統，並支援 OTA 遠端更新功能，預期將同步導入TOYOTA Arene 軟體平台。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAHiluxSUV四驅越野TacomaFORDRANGER4Runner

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這盤誰點的？】萬聖節扮成巨型鮭魚卵...竟還去吃壽司XD

