TOYOTA「全新平價休旅油耗太差」歐洲不能賣！引擎服役20年還在用

▲TOYOTA Land Cruiser FJ成功引起話題！但無法在歐洲、澳洲等市場販售。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

首度在10月東京車展公開示人的全新TOYOTA Land Cruiser FJ，已經成功引起全球車迷熱議，不過這輛主打親民、平價的越野入門休旅，卻因動力過時，搭載服役20年的舊引擎，無法在排放嚴苛的歐洲、澳洲等市場販售！

▲首波僅有2.7升自然進氣，原廠發表時就已經表示歐洲不在上市名單中。

TOYTOA海外高層向澳洲外媒坦言，Land Cruiser FJ 外型吸睛、具備越野潛力，理論上在當地應有市場空間，但問題出在動力心臟。該車採用一具 2.7 升自然進氣汽油引擎，這顆引擎其實已服役約 20 年，目前仍在 HiLux Workmate 入門車型上使用，只符合 Euro 5 排放標準，無法通過即將上路的澳洲Euro 6 新法規，當然也無法通過更嚴苛的歐洲排放。

▲未來可能加入油電動力讓Land Cruiser FJ進軍歐洲市場。

這也意味著，若不更換引擎或採用油電系統，Land Cruiser FJ 幾乎沒有機會在歐洲與澳洲正式上市。外界推測TOYTOA可能正評估導入 1.5 升油電混合動力 的方案，以改善油耗與排放問題，但目前官方尚未證實。

因此，這款復古越野小鋼砲的首波主戰場仍將放在東南亞、歐洲等市場。雖然 Land Cruiser FJ 在造型與定位上深受粉絲喜愛，但若想跨出亞洲市場，TOYOTA勢必得替它換上更環保、更省油的心臟。