台灣「福特全新休旅」首度公開預告！將採1.5升油電國產化上市

▲台灣福特首度鬆口透露全新休旅！主角相信就是醞釀已久的Territory。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福特六和鬆口公開全新休旅規劃，從剪影預告圖來看，主角相信就是能源局等相關網站多次曝光的福特Territory，福特Territory預計11月公開現身，以時程來看，實際上市可能落在年底的台北車展左右。

▲福特Territory作為全球戰略車，尺碼優於台灣現行在售的Kuga。

作為全球戰略車款之一的福特Territory，將進軍競爭激烈的中型休旅戰場，目前在菲律賓、越南等市場販售，擁有4,685x1,935x1,706mm長寬高、軸距達2,726mm，尺碼空間略大於Kuga，擁有不錯的空間機能規劃。

福特Territory外型相當年輕、動感，內裝用料更是不手軟，海外配有12.3吋數位儀錶、12.3吋多媒體螢幕，行李廂空間為448公升，座椅傾倒後可達1,422公升，當然招牌的L2等級Co-Pilot360也沒少。

▲Territory除了有1.5升汽油渦輪外，日前經濟部也曝光有1.5升油電存在。

海外動力配置相當豐富，基本款配有1.5升渦輪搭配7速雙離合變速箱，擁有167匹馬力、26.5公斤米扭力。而台灣日前在經濟部網站更曝光有1.5升油電規劃，而Territory則有望開啟台灣福特休旅油電化新篇章。