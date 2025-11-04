ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
72萬！中華「J SPACE新8人座旗艦型」開賣　不讓TOYOTA Town Ace超車

▲中華 J SPACE再推新車型搶市！ （圖／翻攝自中華CMC）

▲中華 J SPACE再推新車型搶市！ （圖／翻攝自中華CMC）

記者徐煜展／綜合報導

跟最大勁敵TOYOTA Town Ace形成銷量拉鋸戰的中華 J SPACE，於11月4日再推出新車型搶市，絲毫不給Town Ace超車機會。以全新8人座旗艦型搶攻家用客群，並具備L2輔助駕駛科技，售價72萬。

▲中華 J SPACE再推新車型搶市！ （圖／翻攝自中華CMC）

▲中華 J SPACE再推新車型搶市！ （圖／翻攝自中華CMC）

▲全新旗艦8人座能搭配舊換新補助達62萬。

J SPACE自上市以來，深受消費者喜愛，為回應年輕朋友熱愛多人同行、共享旅程的出遊模式，並滿足對8人座LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的需求，CMC全新世代J SPACE再進化，正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的8人座旗艦型，以市場最親民的8人座售價62萬元(含貨物稅減徵最高10萬優惠)，帶給消費者更全面的安全守護與舒適體驗。

▲中華 J SPACE再推新車型搶市！ （圖／翻攝自中華CMC）

▲可提供選配電動側滑門。

全新推出J SPACE 8人座旗艦型，除搭載先進駕駛，更同步推出貼心選購配件:豪華MPV等級的電動側滑門(右側售價25,800元)，讓乘坐體驗更顯尊榮，只需輕推即可優雅開啟或關閉，前座也可以透過中控台的開關輕鬆操作，展現便利與品味兼具的設計巧思。

另可選購電動側踏板(右側售價16,800元、雙側售價25,800元)，車門開啟時會自動展開，讓乘客輕鬆上下車。

