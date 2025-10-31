三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

▲三菱得利卡Delica D:5小改款亮相！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱在本次日本東京移動展除了有焦點的全新概念車，作為日本暢銷車款的Delica D:5也同步釋出最新小改款，此次改款被譽為Delica D:5最後一次小改款更新，為第6代大改款埋下伏筆。

▲日本預計冬天正式上市。售價新台幣90萬起。

Delica D:5此次改款的重點聚焦在外觀越野化風格、內裝質感升級，以及四輪驅動性能的強化，預計冬季在日本市場上市，定價落在 450～495 萬日圓（約合台幣 90～99 萬元）。

新款 Delica D:5 將採用更大尺碼的水箱護罩搭配更新前後保險桿，強化車頭視覺張力。車側輪拱外擴，更加突顯其魁梧姿態，配合18吋雙色鋁圈，使整體氣勢更具越野味。尾部同樣有所變動，尾門新增黑色飾板並刻印「DELICA」字樣，以作為改款識別。此外，新增「月光灰 × 雲母黑」雙色塗裝。

▲內裝升級8吋數位儀表，強化四驅越野能力。

內裝方面，改款車型導入 8 吋數位儀表，提升科技感；中控台以金屬質感飾板加以點綴，座椅材質改為防水類麂皮並搭配車縫線，以強化質感。車內也新增兩組 USB Type-C 插孔，提升實用性。



動力系統維持 2.2 升四缸渦輪柴油引擎搭配八速自排，但重點為首次導入原廠所稱的 S-AWC 超能全時四輪控制系統。此系統可以根據路況自動調整四輪動力分配，並提供「Eco／Normal／Gravel／Snow」四種駕駛模式。