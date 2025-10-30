台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

▲Mazda新一代CX-5日本車展亮相。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

身為Mazda品牌主力休旅大將！新一代CX-5也降臨日本東京移動車展，同樣作為台灣Mazda銷售主力，新一代CX-5將是台灣市場明年重點，現場實車CX-5不僅更美、更時尚，內裝科技更是有大躍進進化！

▲新一代CX-5日規尚未公布，推測還有更入門的動力，將是台灣市場觀察重點。

日本展出的為左駕的歐洲規格，採用2.5升自然進氣搭配24V輕油電，日規規格尚未公開，但推測日本未來將會有2.0升更入門的動力，也是台灣地區較有可能導入的動力規格。

新一代CX-5車格放大、氣勢更強，車長來到4,690mm（+115mm）、車寬1,860mm（+15mm）、車高1,695mm（+30mm），軸距2,815mm。現場採用品牌講究的質感紅色烤漆，展現Mazda注重的日系美學工藝。

▲內裝科技感、空間都比上一代車型更理想。（圖／翻攝自Mazda）

座艙部分則換上10.25吋數位儀表、12.9吋或15.6吋中控螢幕，並內建Google影音系統，支援Google Gemini AI語音助理、即時Google Maps導航、Google Play商店等。新CX-5也增添第2排腿部、頭部空間，同時後行李廂容積也增加61L來到583L起，最大後廂空間達2,019L。