Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

Mazda一口氣帶來2款概念車，演繹未來發展新方向。

記者徐煜展／綜合報導

Mazda於日本車展一口氣發表VISION X-COUPE、VISION X-COMPACT兩款概念車，此外另帶來全新品牌象徵標誌，這2款新車都擁有Mazda新生代特徵，很有可能就在暗示未來下一代馬3、馬2、CX-30等主力車款離大改款不遠了！

▲VISION X-COUPE帶來全新家族特徵，下一代主力車款很有可能陸續採用。

Mazda旗下馬3、馬2、CX-30都已經許久未換代改款，而2款概念車出現將引領家族邁入新生代，首先VISION X-COUPE採用全新的KODO魂動設計語彙，並擁有相當寬敞空間的尺碼設定，其5,050x1,995x1,480mm、軸距3,080mm，比過去停產馬6更大，採斜背轎跑風格，讓人聯想是否馬6旅行車有了復活回歸契機。

這款跨界概念車搭載雙轉子渦輪增壓引擎結合電動馬達組成的插電式混合動力系統，綜效馬力達51匹，並具備160公里純電續航與超過 800 公里的綜效行駛距離，兼具強勁動能與長程從容的操控本質。

▲VISION X-COMPACT尺碼定位甚至外型風格都與馬2契合。

另外1款VISION X-COMPACT為掀背代表，同樣採用最新設計語彙，尺碼3,825x1,745x1,470mm、軸距2,515mm，比現在的馬2更小一些，可愛時尚靈巧的線條設計，搭配超有特色的尾燈，車體採用輕量化結構設計，導入感知型 AI 科技與人類感測數位模型，能即時分析駕駛的情緒與生理變化，主動提供行車建議、目的地推薦，讓車輛不僅是移動工具，更成為能理解駕駛心境的智慧夥伴。