ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲Mazda一口氣帶來2款概念車，演繹未來發展新方向。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda於日本車展一口氣發表VISION X-COUPE、VISION X-COMPACT兩款概念車，此外另帶來全新品牌象徵標誌，這2款新車都擁有Mazda新生代特徵，很有可能就在暗示未來下一代馬3、馬2、CX-30等主力車款離大改款不遠了！

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲VISION X-COUPE帶來全新家族特徵，下一代主力車款很有可能陸續採用。

Mazda旗下馬3、馬2、CX-30都已經許久未換代改款，而2款概念車出現將引領家族邁入新生代，首先VISION X-COUPE採用全新的KODO魂動設計語彙，並擁有相當寬敞空間的尺碼設定，其5,050x1,995x1,480mm、軸距3,080mm，比過去停產馬6更大，採斜背轎跑風格，讓人聯想是否馬6旅行車有了復活回歸契機。

這款跨界概念車搭載雙轉子渦輪增壓引擎結合電動馬達組成的插電式混合動力系統，綜效馬力達51匹，並具備160公里純電續航與超過 800 公里的綜效行駛距離，兼具強勁動能與長程從容的操控本質。

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲VISION X-COMPACT尺碼定位甚至外型風格都與馬2契合。

另外1款VISION X-COMPACT為掀背代表，同樣採用最新設計語彙，尺碼3,825x1,745x1,470mm、軸距2,515mm，比現在的馬2更小一些，可愛時尚靈巧的線條設計，搭配超有特色的尾燈，車體採用輕量化結構設計，導入感知型 AI 科技與人類感測數位模型，能即時分析駕駛的情緒與生理變化，主動提供行車建議、目的地推薦，讓車輛不僅是移動工具，更成為能理解駕駛心境的智慧夥伴。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】規矩男

推薦閱讀

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

最新文章

HONDA「全新電動車大軍亮相」2025-10-30

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相2025-10-30

「新一代CX-5休旅」台灣明年見2025-10-30

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

Mazda「兩款全新概念車」發表2025-10-30

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車2025-10-30

FUSO雙氫氣卡車日本車展首度現身2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車2025-10-30

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級2025-10-29

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

「新一代CX-5休旅」台灣明年見2025-10-30

相關新聞

基隆休旅車拒檢「衝撞警車」！車內查獲喪屍煙彈　逮人現場曝光

基隆休旅車拒檢「衝撞警車」！車內查獲喪屍煙彈　逮人現場曝光

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

台灣本田新車重頭戲！HONDA「全新油電雙門」實車超帥　今年底登台

台灣本田新車重頭戲！HONDA「全新油電雙門」實車超帥　今年底登台

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

台灣本田新車重頭戲！HONDA「全新油電雙門」實車超帥　今年底登台

台灣本田新車重頭戲！HONDA「全新油電雙門」實車超帥　今年底登台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366