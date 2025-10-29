「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

▲LEXUS LS Concept概念MPV亮相，不僅外觀大膽設計，內在更是奢華感爆棚。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS於日本移動車展上正式發表全新概念車「LS Concept」，這款車可說是品牌未來旗艦級豪華移動空間的新方向。不同於以往LS房車取向，LS Concept化身六輪MPV，更強調舒適與體驗，展現LEXUS對豪華感的新詮釋。

▲LEXUS LS跳脫房車框架，化身霸氣的六輪MPV。

外觀部分，LS Concept 採用前所未見的六輪設計與三排座布局，外型方正俐落、氣勢十足。車身比例明顯放大，並搭配大面積玻璃車頂，營造開闊的視覺感受。整體線條兼具力量感與科技感，延續品牌的「L-finesse」設計語彙，同時挑戰傳統豪華車的定義。

▲車內設計更是前衛、豪華感全用上。

車室內部強調乘坐體驗，擁有三排寬敞座椅與開放式格局，宛如移動的私人套房。雙層玻璃天窗與柔光照明讓車艙氛圍更顯通透高雅。LEXUS表示，這款概念車以「空間」為核心，象徵品牌未來豪華車不再侷限於駕馭樂趣，而是追求身心放鬆與交流體驗。

▲第二排、第三排都是內裝精髓，採用更舒適的媲美頭等艙的設計，超越現行款LM氣勢。

三排座椅採用高級皮革包覆，座椅間距極大，並具備多項可調設定與電動伸展功能。前排採極簡數位化儀表與中控設計，所有操作整合於中控觸控介面與語音控制系統中，突顯科技感與人性化結合。

第二排為尊榮座艙區域，兩張獨立大型座椅具備全平躺功能，搭配可升降的隱藏式中央扶手桌與整合式娛樂螢幕，營造出類似頭等艙的乘坐體驗。天花板配備雙層全景玻璃天窗與可調式氣氛燈，搭配柔和的環艙照明，使整體空間更顯開放、明亮又具溫度。

第三排則提供靈活的乘坐與收納選項，可依需求折疊或轉換為行李儲放空間，展現車艙的多功能設計。

▲動力尚未公布，但估計會以油電、純電作為主要核心。

整體而言，LEXUS LS Concept 不只是設計上的突破，更是品牌定位的一次重大轉變。從「豪華轎車」邁向「豪華移動空間」，Lexus 以嶄新思維重新定義「豪華」的意義。