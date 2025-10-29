ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

▲TOYOTA發表Century Coupe，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表Century Coupe雙門版，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA頂級世紀Century又有新花樣，把四門的Century化身成純粹奢華的雙門轎跑，用料更是超越LEXUS豪華氣勢，直指金字塔頂端買家，對手鎖定勞斯萊斯而來！

▲TOYOTA發表Century Coupe，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表Century Coupe，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Century SUV成功打下知名度，走出日本、進軍各大海外市場，如今Century Coupe更帶來令人驚豔的設計。

長久以來，Century在日本被視為極致豪華的象徵，主要供應政府官員與企業菁英使用，自 1967 年推出以來通常是四門房車款，直至近期首款Century SUV在全球引起瘋狂討論，這次，他們不只把車型轉為雙門轎跑，更將Century作為系列的子品牌，擺明要挑戰 Rolls‑Royce 與 Bentley的高端市場。

▲TOYOTA發表Century Coupe，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表Century Coupe，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲雖然為雙門設計，但內部空間可不小，加上大膽的開門設計，額外吸睛。

新車車頭採用 SUV 版 Century 雙頭燈設計語彙，但整體視覺定位完全轉向雙門轎跑的大氣線條。車側門設計相當特別，雖然駕駛側只有一扇滑動門，但副駕側則為兩扇滑動門，採不對稱配置，引人注目。

▲TOYOTA發表Century Coupe，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表Century Coupe，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表Century Coupe，直指對手勞斯萊斯。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內採四座設計，內在用料更豪華超越LEXUS。
車內採四座佈局，駕駛座方向盤採未來感設計，中控座艙採大量虛擬觸控化，氛圍更趨年輕化與科技化。動力尚未公布，但從引擎蓋通風口可推測並非純電車，因此可能與SUV版採共用的3.5升V6油電系統。

這款TOYOTA Century雙門轎跑出現，代表TYOTA在豪華車領域「正面硬碰」歐美傳統超級豪華品牌。由於品牌定位位於LEXUS之上，意味著TOYOTA集團在造車理念與品牌價值上有重大躍進。

