全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱！神車大變身驚艷全場

▲TOYOTA正式發表Corolla Concept概念車，為下一代量產埋下大伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

全世界賣最好的神車Corolla大進化！TOYOTA在2025年日本移動展（Japan Mobility Show）上發表全新 Corolla Concept 概念車，宣告下一代 Corolla 不只是小改，而是「從頭到腳都翻新」的世代大演進！已經為第13代車型埋下量產伏筆。

▲概念車Corolla變得超兇、超動感，化身帥氣四門轎跑。

概念車走的完全不是以前Corolla「居家務實路線」，而是帥氣又前衛的設計。車頭採低趴造型、搭配銳利頭燈與貫穿式尾燈，看起來比現行車款更像轎跑車。

▲大量運用跑格化空氣力學，搭配無窗框車門。

側面線條值得一看，腰線一路下切，整體比例更有動感，搭配 21 吋輪圈，氣勢十足。連細節都很講究：採用無框車門、流線車頂、還有超搶眼的尾翼。

▲新車預計提供油電、PHEV插電式油電。

值得注意的是，車身兩側都有加油、充電孔，暗示未來可能同時支援油電、插電甚至純電版本。

▲內裝科技感大躍進，全觸控介面、排檔設計都讓人眼睛為之一亮。

中央超大數位螢幕＋完全觸控操作介面，幾乎看不到傳統按鍵，整個座艙科技味滿滿。排檔桿則採「懸浮式」設計，不僅奢華感十足又節省空間。豪華科技氣勢已經超越LEXUS市售車。

關鍵字：TOYOTACorolla跨界休旅AltisCamryAllion房車

