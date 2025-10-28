ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「新TNCAP更嚴格」特斯拉Model Y、Zinger明年首測！拿5顆星難度更高

▲TNCAP公布最新第二版檢驗標準。（圖／翻攝自TNCAP）

▲TNCAP公布最新第二版檢驗標準。（圖／翻攝自TNCAP）

記者徐煜展／綜合報導

為提升國內車輛安全性並降低交通事故傷亡率，交通部積極推動「台灣新車安全評等計畫（簡稱TNCAP）」，今10月28日於財團法人車輛研究測試中心舉辦「台灣新車安全評等第二版見證活動」，加入更嚴格標準審查，也就是說未來新車想拿5顆星難度更高了！

新上路的第二版最新測試車輛，首測車款為特斯拉Model Y、CMC Zinger，第二季為賓士GLC、Kia Sportage，第三季安排Volvo XC40、MG ZS，第四季則有LEXUS UX、福斯Golf、納智捷n7、Mazda CX-5。

▲TNCAP公布最新第二版檢驗標準。（圖／翻攝自TNCAP）

▲第二版主要加入針對安全防護更嚴格審查，間接呼籲業者需對安全系統有更高重視。

TNCAP更嚴苛的第二版試驗標準來衡量受驗車輛的主動安全防護性能，驗證該車輛安全系統於事故發生前提供駕駛者警示訊息以及減緩或避免碰撞的能力，本次見證活動展示兩項國內常見的道路交通事故情境試驗，分別為：

緊急煞車輔助系統（自行車情境試驗）：模擬車輛行進間突遇自行車騎士穿越道路的情境，評估該系統能否主動偵測並提供輔助煞車功能，期能避免碰撞風險或減輕碰撞傷害。

盲點輔助系統（BSD）試驗：模擬機車行駛至受驗車輛側方時，系統偵測機車並提供駕駛警示提醒，期能降低車輛變換車道時的側方碰撞風險。

▲TNCAP

▲逐一比照國外審查規格辦理，目的要將車禍死亡風險降低。

交通部進一步說明，TNCAP不僅是揭露車輛安全重要資訊之制度，更是推動產業創新與技術精進的驅動力，期望帶動我國整體車輛產業朝「更安全、更智慧、更在地化」的方向發展，讓臺灣站在國際車輛安全的舞台上。

未來TNCAP將持續精進制度內容，與國際NCAP組織交流合作，推動全民重視車輛安全，最終達成降低交通事故發生率與傷亡率，並與世界各國以零死亡願景(Vision Zero)，共同努力朝聯合國全球道路交通事故死亡人數減少50%的目標邁進。

