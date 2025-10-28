台灣本田「全新跨界休旅、雙門跑車」今年亮相！搭載2.0升油電作主力

▲台灣本田今年初公布的2款全新車，雙雙要在年底台北車展亮相。（圖／資料照、HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

今年3月台灣本田HONDA就已經公告接下來有不少重點新車，隨著改款HR-V、Civic喜美陸續上市後，第4季還有2款全新車款準備上場，主角就是睽違已久的ZR-V休旅、Prelude雙門跑車！

▲ZR-V休旅推測採進口方式，尺碼定位在HR-V、CR-V之間。

不少車廠已經為今年底的台北車展開始暖身，而台灣本田可是有2輛全新車款準備亮相，分別ZR-V休旅、Prelude雙門跑車，這2款車其實都早已在台灣完成註冊，預計今年底要與台灣車迷正式見面。

繼國產改款新HR-V帶來油電後，為台灣本田在新能源油電市場打了一劑強心針，而ZR-V休旅預計會採進口方式導入，來自Civic喜美平台技術打造，其4,568x1,840x1,621mm尺碼、2,655mm軸距比HR-V擁有更好的空間規劃。

▲Prelude將是台灣市場上第1款日系雙門油電跑車。

另外1款擁有象徵性的雙門跑格味，全新Prelude雙門跑車也會在年底車展亮相，尺碼4,300mm x 1,790mm x 1,300mm，軸距則是2,575mm，與TOYOTA GR86、速霸陸BRZ相近。與ZR-V都是採用2.0升e:HEV油電。