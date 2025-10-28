「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本敲碗再度開賣！折合新台幣145萬

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
記者徐煜展／綜合報導

日本光岡自動車（Mitsuoka）又出招了！以「改造TOYOTA」聞名的手工品牌，宣布重啟旗下最具代表性的復古休旅Buddy。新車以現行RAV4為基礎打造，限量150輛、售價726萬日圓（約台幣145萬元），預計明年回歸交車。

▲日本光岡再度釋出限量150輛Buddy 休旅。（圖／翻攝自Mitsuoka）

▲於去年停產的Buddy休旅，光岡再度幫日本車迷圓夢。

自2024年9月停產前光岡已交付以RAV4改造的Buddy休旅，不過日本車迷仍持續敲碗希望光岡再度生產，讓光岡決定再生產限量150輛幫日本車迷圓夢。

Buddy最吸睛的地方就在外型！復刻版延續70年代美式SUV風格，方正車鼻搭配大量鍍鉻件，像是雪佛蘭K5 Blazer與RAV4的混血體。

重新設計的圓形頭燈、方形尾燈，再加上16吋鐵圈與BFGoodrich越野胎，讓整體氣場滿滿「美式味」。

▲日本光岡再度釋出限量150輛Buddy 休旅。（圖／翻攝自Mitsuoka）

▲日本光岡再度釋出限量150輛Buddy 休旅。（圖／翻攝自Mitsuoka）

▲內裝、動力並未大幅度改裝。

雖然內裝主架構延續RAV4，但光岡替它換上更講究的飾板、皮革與配色，白色縫線與飾條呼應車身雙色主題。同時配備升級包含數位後視鏡、全景天窗與鍍鉻飾口都列入標配，讓老派外觀下仍藏著濃厚現代氣息。

