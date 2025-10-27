128萬、改款降8萬！TOYOTA「新bZ4X電動休旅」台灣上市　續航升級、充電更快

▲台灣上市小改款bZ4X，外觀、內裝、續航有感升級。（圖／記者徐煜展攝、TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼歐洲、日本市場後，台灣也在10月27日正式迎來小改款bZ4X，提供單馬達前驅單一配置，售價128萬，相較改款前有8萬降幅，外觀、內裝、續航都升級，讓bZ4X更有競爭力，更會跑、充電也更快，並同步推出早鳥隨插即充吃到飽方案，和泰表示年販售要在4千台以上。

▲台灣bZ4X提供單馬達前驅，雙馬達四驅則需等速霸陸Solterra。

台灣bZ4X依舊維持單馬達前驅，至於雙馬達四驅則需等之後的速霸陸Solterra。外型上比照歐日規辦理，換搭全新世代車頭設計，分離式前車燈新增了AHS智慧遠光燈自動遮蔽系統，車側輪拱改為烤漆處理，再搭上全新18吋鋁圈。

車尾則是鴨尾擾流板上緣高度提升5mm，讓穩定性、續航力、空力和視覺都有所提升，車色在星河鈦、鉑鑽白與貴族黑外，台灣還新增了綻曜籃，選項更豐富。

▲電池容量加大，續航提升、充電更快。

動力與續航是小改款bZ4X的最大亮點，電池組容量升級至74.7kWh，使得續航力從626大幅提升至743公里（NEDC標準），另外馬達效能也有所提升，使得最大馬力從204匹提升至227匹，扭力為27.4公斤米，搭配4段式再生煞車制動系統（附控制撥片）。

除了電池容量升級外，小改款bZ4X還加入電池加熱管理系統，CCS1快充最高功率提升至160kW，充電至80%僅需28分鐘。

▲內裝升級14吋大螢幕，加入V2L外部供電、底盤透視等配備。

內裝則把螢幕加大升級到14吋，並提供雙無線充電板，此外還新增了64色氣氛燈，空調也有PM 2.5濾網與nanoe X負離子淨化功能，更重要的是，此次後車廂多了110V供電V2L功能，針對行車安全，也導入底盤透視系統。

bZ4X升級配備8具安全氣囊，並保有TOYOTA SAFETY SENSE 3.0主動安全系統，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、RSA限速辨識輔助系統等主動安全配備。

▲11月底前訂車享有充電優惠方案。

和泰汽車更於bZ4X全新改款上市同步推出獨家「早鳥隨插即充吃到飽」方案，只要於預接期間起至11月底前訂車，並完成指定步驟，即可在U-POWER、星舟快充等特定的充電站點，享有交車後6個月內免費隨插即充充電服務。

bZ4X不僅適用全台超過1千個公共充電站點，TOYOTA持續積極佈局環台電能生活圈，在TOYOTA全台經銷商據點建置了137支充電槍，透過My Toyota APP即可輕鬆使用超過1,300個充電站點與超過4,400支充電槍，讓車主輕鬆展開純電移動生活。