TOYOTA「多功能全新MPV」即將量產！能露營、還能開店面賺錢

▲TOYOTA曾推出的Kayoibako概念MPV，近來釋出更接近市售量產照。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

本屆的東京移動車展上，TOYOTA計劃帶來討論度超高的Kayoibako概念MPV，隨著最新廠照公開，能看出實車更接近量產型態，小小一台MPV卻能化身露營車、貨車、行動商店甚至無障礙接駁車，準備要讓車迷大吃一驚！

▲Kayoibako MPV最早於2023年亮相，當時就引起莫大關注。

事實上，Kayoibako最早於2023年的東京移動展亮相，僅有3,990x1,790x1,855mm尺碼、軸距2,800mm，不過內部空間可是大玩創意，「Kayoibako」源自日本物流用的可拆式箱子概念，意思是「想裝什麼就裝什麼」。而官方就是要讓這台方正小車成為能隨你想法變化的行動空間，露營、創業、送貨一車全都能搞定。

▲Kayoibako概念MPV將以最新型態再度出席今年的日本車展。

別看車長不到4米，但內部空間卻意外寬敞，車艙長度超過 2.1 米、寬度將近 1.8 米。電動化的底盤配置讓車內沒有傳統引擎突起區，空間運用更靈活，一秒就能變身迷你露營車。

為了讓露營氛圍更到位，TOYOTA日前還找上日本設計品牌 D&Department 攜手打造溫馨車艙，從吊掛燈、抱枕到小桌板都走溫柔復古風，看起來更像是會移動的小木屋。