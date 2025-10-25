ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
補回後軸差速鎖定！台灣和泰爭取「TOYOTA Land Cruiser新車型」來台

▲TOYOTA Land Cruiser

▲和泰釋出新Land Cruiser補償方案，將在2026年底前爭取新Land Cruiser交車。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

因規格表誤植導致台灣新世代TOYOTA Land Cruiser通通都沒有後軸差速鎖定，導致車友圈炸鍋熱烈討論，而台灣和泰也釋出最新補償方案，搭載後軸差速鎖定的Land Cruiser預計會在2026年前交車。

▲TOYOTA Land Cruiser

▲現況交車車主可拿回3萬，另有候車到2026年才有後軸差速鎖定。

針對TOYOTA Land Cruiser火上事件，台灣和泰提供2種方案如下，為回應市場期待，和泰汽車正積極與TOYOTA原廠協調，評估導入具「後軸差速鎖定功能」之車型，惟目前該配備車型的導入時程尚未確定。針對 10 月 17 日（含）前之受訂訂單，經銷商已陸續與顧客個別聯繫，了解顧客對配備的需求，並依不同使用情境提供最適購車方案，如顧客選擇等候新車型，預估 2026 年底前可交車。

針對 10 月 17 日（含）前訂車的 Land Cruiser 車主，若選擇現況交車（即無後軸差速鎖定功能），和泰建議折扣 3 萬元，但仍由經銷商與顧客個別商議。

▲TOYOTA Land Cruiser

▲10月17日後訂車車主，將維持原售價。

不過若是在10月17日後下訂的車主，將維持288萬售價不變，且也並未搭載後軸差速鎖定。

