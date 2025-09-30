便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

▲台美談判即將有新進展！其中更有望開放美規車零關稅來台。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

近日台灣車壇盛傳和泰有意爭取更多TOYOTA美規車來台，最大關鍵就是台灣與美國關稅談判，有望促使美規車零關稅進台，若美規車零關稅成真，那TOYOTA熱賣RAV4、Camry改從美國進口，將能帶來更大的競爭優勢。

▲RAV4、Camry都有望成為美規車零關稅受惠車款。

TOYOTA Corolla Cup統規賽於上周落幕，現場不僅有豐田章男會長降臨台中麗寶賽車場，其中更有和泰高層透露評估美規車導入台灣規劃，似乎有可能就是為了美規車零關稅在鋪路。

若台灣對美開放美規車零關稅，簡單來說，RAV4、Camry等美國生產的TOYOTA美規車將能享有扣除17.5%關稅限制，這對明年即將登場的第6代RAV4將是一大利多，不僅可望享有扣除17.5%關稅，其2.0升入門動力又能吃到10萬舊換新補助。

▲TOYOTA在北美生產眾多超香的美規車，Crown Signia 與 Grand Highlander都是台灣車迷願望清單。

再舉例來說，TOYOTA在北美熱賣的 Crown Signia 與 Grand Highlander，都有機會藉由美規車零關稅進軍台灣市場。不過台灣若對美規車取消17.5%關稅，台灣市場還另有20～30%貨物稅，以及5%營業稅，以Grand Highlander在美售價40,860美金為例（折合新台幣132萬），扣除關稅後，還要加上30% 貨物稅、5% 營業稅，換算後大約 181 萬元台幣