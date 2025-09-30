福特「新7人座休旅」大陸開賣！渦輪、油電雙動力鎖定TOYOTA Highlander

▲大陸福特推出新年式Edge L！不僅擁有大空間，還有油電動力。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

大陸長安福特Ford正式上市新年式銳界L（Edge L），共推出7個車型，售價落在229.8萬～309.8萬元人民幣（約合新台幣100～135萬元區間）。新車在外觀上維持既有設計，不過針對內裝、配備做出強化，動力依舊提供2.0渦輪汽油版與2.0渦輪油電，劍指TOYOTA Highlander、Hyundai Santa Fe。

▲Edge L承襲過去美式霸氣休旅風格，霸氣又不失動感年輕。

外觀方面延續現款風格，車頭採用分體式頭燈組並搭配貫穿式LED燈條，拉寬了整體視覺。水箱護罩採用無邊界設計，加上蜂巢網狀，兼具霸氣與動感。



車身尺碼維持 長5,000mm、寬1,961mm、高1,773mm、軸距2,950mm，車尾以貫穿式尾燈結合黑色飾板，搭配隱藏式排氣，強調簡約俐落，並具有前驅、四驅配置可選。

▲車內配備升級強化，依舊維持搶眼超大的27吋螢幕。

座艙部分延續搶眼的大螢幕風格，配備12.3吋數位儀表＋27吋中控螢幕，內建最新SYNC+2.0系統，支援AI語音、即時導航等，這次更新加入HUD抬頭顯示。座椅配置則提供 2+3+2 與 2+2+3 兩種七人座選擇。

動力2.0升渦輪可繳出252匹馬力，而2.0升渦輪油電來到275匹馬力，同時搭載多種駕駛模式，高階車型可選智慧電子四驅系統，提升操控與越野能力。