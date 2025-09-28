豪華版Honda「電動休旅車宣布停產」！新世代油電車來接棒

圖文／7Car 小七車觀點

Acura 正式確認首款純電 SUV ZDX 已全面停產，意味著這款基於 GM Ultium 平台打造的電動車正式畫下句點。原廠指出，隨著與 GM 的合作在 2023 年底終止，ZDX 的 2025 年式已經被取消，如今確定不再復出。消息最初由經銷商內部備忘錄流出，如今獲得官方證實。

Acura 表示，停產決策主要是為了因應市場需求變化與品牌長期戰略目標。雖然 ZDX 退場，但原廠強調它在品牌電動化布局中仍扮演了重要角色，將成為後續產品的基礎。Acura 已規劃於 2026 年下半年，在美國俄亥俄州 EV Hub 投產全新純電 RSX，同時也有新世代油電車正在開發中，藉此重塑品牌新能源產品陣容。

對於現有車主，Acura 承諾將持續透過經銷體系提供完整的售後服務，包括維修、零件供應與保固支援。雖然官方並未透露具體銷量，但市場早已顯示出 ZDX 缺乏足夠吸引力。過去一度祭出超過 30,000 美元（約新台幣 120 萬元）的折扣優惠，仍未能有效拉抬需求，顯示產品競爭力不足。

ZDX 與 Cadillac Lyriq、Chevrolet Blazer EV 以及 Honda Prologue 共用平台，其中 Prologue 仍將繼續販售，並被視為 Honda 在下一代電動車架構到來前的重要過渡車型。相較之下，Acura 的電動化步伐顯得更謹慎，尤其在 ZDX 停產後，品牌將暫時缺少純電產品，直到 RSX 登場為止。

Honda 執行長 Toshihiro Mibe 先前曾在 GM 合作中止時解釋，雙方經過一年的研究後，認為平價電動車開發難以在商業上成立，因此決定結束專案。即便如此，Honda 與 Acura 均強調電動化路線不變，將透過新世代架構與不同動力選項持續推進。

隨著美國 7,500 美元電動車稅務補助即將逐步退場，Acura ZDX 的停產時機更顯微妙。外界普遍認為，這不僅是單一產品的結束，也反映了傳統品牌在電動轉型過程中，必須不斷調整戰略，才能在快速變化的市場環境中維持競爭力。