Volvo「旗艦電動休旅車EX90」新年式來了！升級800V架構充電更快

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo Cars 日前宣布 2026 年式 EX90 正式開放接單，新車在硬體與軟體方面均獲得升級。最主要的變化在於導入全新的 800 伏特電能架構，讓充電速度更快，同時核心電腦也進行更新，進一步提升行車安全、碰撞預防以及駕駛輔助功能。

800V 架構與運算平台強化　Volvo 公布 2026 年式 EX90 升級細節

在安全技術上，EX90 增添多項新功能，包括可即時提示前方路面濕滑、事故或潛在危險的「連網安全警示」，並結合自動緊急通報功能與 Emergency Stop Assist（ESA）。若駕駛因突發狀況未能回應警示，ESA 可讓車輛在車道內安全停下，並自動聯繫 Volvo 連線的緊急中心，協助乘員取得必要援助。另有自動轉向功能在夜間的應用範圍更廣，並新增平行停車輔助。

運算效能方面，EX90 採用雙 NVIDIA DRIVE AGX Orin 核心電腦，運算能力達 500 TOPS（每秒兆億次運算），使 Volvo 能持續透過軟體、AI 與資料分析精進安全與性能。同時，原廠也宣布 2025 年式 EX90 車主可透過回廠服務免費升級核心電腦，確保既有車主同樣享有更新功能。

在電能效能上，全新 800V 架構與原廠自研電池管理軟體搭配，能顯著縮短充電時間，官方表示最快 10 分鐘可補充約 250 公里續航。此外，系統降低了充電過程的熱能產生，並提升整體能效與加速性能，電池與馬達重量也因物料減少而更輕量化。

除了動力與安全升級，EX90 亦新增電致變色全景天窗，與近期推出的 ES90 相同，車主可依需求調整透明度以降低眩光或提升隱私。綜合來看，2026 年式 EX90 的升級涵蓋電能架構、運算平台與舒適配置，展現 Volvo 在純電車領域持續深化技術與用車體驗的企圖。

800V 架構與運算平台強化　Volvo 公布 2026 年式 EX90 升級細節

