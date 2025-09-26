ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福特「柴油雙渦輪休旅車」重返澳洲！Everest推限量版省油又經濟

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 旗下以 Ranger 為平台基礎開發的 Everest SUV 在澳洲市場則有穩定需求。隨著 2026 年式車型更新，原廠宣布將推出一款名為 Everest Sport Bi-Turbo 的限量版本，透過重新導入四缸柴油引擎，提供消費者除了 V6 動力之外的另一種選擇。

Everest Sport Bi-Turbo 採用 2.0 升雙渦輪增壓四缸柴油引擎，具備 207 匹馬力與 500 牛頓米輸出，搭配 10 速自排與四輪驅動系統。雖然動力不及 3.0 升 V6 柴油的 247 匹馬力與 600 牛頓米，但更佳的燃油效率讓它在都會通勤與長途旅行間找到平衡，適合追求經濟性的買家。

外觀部分，此限量版承襲 Sport 車型的黑化風格，包括黑色外觀套件與專屬黑色鋁圈，並提供 Blue Lightning、Alabaster White、Shadow Black、Meteor Grey 與 Aluminum 等車色選擇。由於配備了 Touring Pack 與 Prestige Paint，因此在規格上比現行 Everest Sport V6 更為豐富。

Touring Pack 帶來實用性配備，例如 360 度環景攝影、拖車套件與拖曳煞車控制器，並結合 Pro Trailer Backup Assist 功能，提升長途旅行或拖曳情境下的便利性與安全性。

Ford 表示，Everest Sport Bi-Turbo 僅限量 700 輛，並將於 9 月至 10 月間生產，之後開始交付車主。澳洲當地售價自 75,000 澳元（折合約新台幣 154 萬元）起跳，屬於比 V6 版本更具價格競爭力的選項。

雖然市場期待的 Everest Raptor 並未成真，但透過這次推出的 Sport Bi-Turbo，Ford 顯示其持續針對不同客群調整產品策略，在維持越野實力的同時，也兼顧使用成本與日常需求。這款限量 SUV 預計將受到追求獨特外觀與均衡動力配置消費者的關注。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Everest休旅車SUVRanger汽車新車

