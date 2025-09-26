賓士「VLE電動8人座豪華商旅」即將量產！預告2026上半年登場

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近期釋出全新 VLE 的預告圖，同步宣布西班牙 Vitoria 工廠已開始進行前置量產。這座工廠過去負責生產 Vito、eVito、V-Class 與 EQV，為了迎接 VLE 以及未來的 VAN.EA 與 VAN.CA 平台，原廠已完成大規模現代化升級，將為全新世代中大型 MPV 與豪華商旅奠定生產基礎。

VLE 預計在 2026 年上半年正式發表，外觀設計延續年初曝光的 Vision V 概念車元素。車頭採用新世代 Panamericana 格柵，並可能導入類似新款電動 GLC 的發光格柵技術，最多可整合 942 個可發光方格，兼具造型與充電顯示功能。頭燈組內建三芒星造型的日行燈，車頭廠徽依舊立體呈現，辨識度相當鮮明。

Mercedes-Benz 在開發過程中曾公開 VLE 的風洞測試，強調其空氣力學表現大幅提升，並於義大利 Nardo 測試場進行高速與後軸轉向調校。從比例來看，新車與現行 EQV 接近，但細節仍需等待正式亮相確認。首波將推出純電版本，後續還會追加搭載內燃機的車型，內燃機版本將採用 VAN.CA 平台，同樣由 Vitoria 工廠生產。

作為 Mercedes-Benz 首款基於 VAN.EA 平台打造的車型，VLE 將搭載 800V 電力架構，具備最高 320 kW 快速充電能力，並可選單馬達後驅或雙馬達四驅設定。原廠曾以測試車自德國 Stuttgart 行駛至義大利羅馬，全程約 1,100 公里（683 英里），僅需兩次各 15 分鐘的快充，推測續航可達 400 至 480 公里，明顯優於現行 EQV 的 364 公里。

VLE 提供最多 8 人乘坐，定位類似 E-Class 車格的 MPV，而更大型的 VLS 則將隨後問世，Mercedes-Benz 稱其為「豪華移動專屬座艙」，進一步擴展品牌在高級商旅市場的佈局。

平台設計也將區分 VAN.EA-P 與 VAN.EA-C，前者專注於高品質家用或 VIP 商務接送用途，後者則針對商用市場。所有基於該平台的豪華車型皆會搭載新世代 MB.OS 系統，具備全時上網與 OTA 更新能力，並支援 Level 2 自動駕駛，原廠規劃於本世紀末推進至 Level 3。

目前官方尚未揭露電池容量，但推測會在 90 至 116 kWh 之間，與 EQS、電動 G-Class 規格相近。新車售價尚未公布，不過考量現行 EQV 英國售價自 92,205 英鎊起跳，市場普遍推估 VLE 起價將接近 100,000 英鎊，約新台幣 405 萬左右。Mercedes-Benz 期望藉由 VLE 與後續產品，開啟品牌電動 MPV 與豪華商旅的新篇章。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士VLE電動廂型車原型車麵包車MPV電動車汽車新車貨車V-Class

