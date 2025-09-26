ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

▲大陸推出新年式TOYOTA Highlander、Sienna。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸推出新年式TOYOTA Highlander、Sienna。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸廣汽豐田近來動作頻頻，推出新年式Highlander與Sienna兩款重磅車型，Highlander被譽為高級版RAV4，而Sienna則繼續鞏固7人座MPV地位，兩款新車紛紛帶來更有誠意的入手門檻，同時大陸官方並預告將朝著全新第6代油電開始暖身。

▲大陸推出新年式TOYOTA Highlander、Sienna。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸推出新年式TOYOTA Highlander、Sienna。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Highlander大陸最低不用新台幣百萬。

新年式TOYOTA Highlander針對5人座車型，入門款配合當地補貼下殺到21.98萬就能入手，折合新台幣約98萬，動力方面維持 2.5 升油電混合與 2.0升汽油兩種選擇，提供家庭買家不同需求。

Highlander車身尺碼4,965x1,930x1,750 mm，軸距2,850 mm，除了5人座車型，還另有7人座版本，新年式最大亮點是全車系標配15.6吋中控螢幕，並針對系統優化，帶來更直覺的回饋體感。

▲大陸推出新年式TOYOTA Highlander、Sienna。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸推出新年式TOYOTA Highlander、Sienna。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式Sienna配備小升級，大陸也祭出入門款甜甜價。

另外1款是台灣有在賣的Sienna 7人座MPV，不過台灣為進口、大陸廣汽豐田則是在地生產，下殺26.98萬人民幣折合新台幣120萬能入手，與台灣價差更是來到百萬。

車艙內部同樣比照Highlander換上新式樣大螢幕，強調智慧座艙體驗。針對家庭需求，Sienna升級環景攝影、隱私玻璃、二排座椅通風/加熱等便利配備，並進一步優化靜音工程，讓長途移動更加舒適。動力採用 2.5 升油電系統，主打節能與平順輸出。

關鍵字：TOYOTAHighlanderRAV4SUV跨界休旅油電Corolla CrossHiluxSienna

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

