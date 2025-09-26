ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

▲新一代Honda Fit實車於大陸曝光！引起車迷熱議。（圖／翻攝自大陸微博）

▲新一代Honda Fit實車於大陸曝光！引起車迷熱議。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

新一代Honda Fit悄悄於大陸曝光，雖然一度被質疑是AI照合成，但其實外型都與日前大陸工信部送測一致，隨著新車突襲曝光，讓不少網友熱議，直呼「完全認不出來！」，與過去可愛的柴犬風格大不同！

▲新一代Honda Fit實車於大陸曝光！引起車迷熱議。（圖／翻攝自大陸微博）

▲外型變得更前衛未來，尺碼也放大不少。

全新一代Fit這次改款拋開過去可愛親民的柴犬風格，整體走向更銳利、科技感十足，讓 Fit 再度成為小型掀背車級距的焦點。從大陸送測資訊得知，新Fit空間有感放大，車長來到 4,169mm，比現行車型增加約 60mm，車寬為 1,694mm、高 1,537mm，軸距則維持 2,530mm。

雖然目前大陸僅送測1.5升汽油的新一代Fit，但事實上，Fit仍會以e:HEV油電作為主力，不少人認為新一代Fit將採用原廠曾透露的第2代e:HEV油電，將為新Fit帶來更有感的省油水準。

▲第4代HONDA Fit問世5年之久，傳出明年將推第5代！此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣仍以舊款Fit繼續販售，很有可能將直接進行大改款。（圖／翻攝自Honda）

事實上，2022年日本、大陸都已推出小改款Fit，但台灣遲遲未有導入規劃，若台灣本田沒放棄國產Fit地位，那隨著全新改款 Fit 在海外曝光，市場更猜測，台灣本田會不會就是在等這次大改款，準備導入更省油的 Fit 推向舞台。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：hondaFitTOYOTARAV4LEXUSLBXCorolla Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最新空拍】堰塞湖壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

推薦閱讀

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

別再說法系車冷門！Peugeot 3008、5008售價香、省稅金破1,500張訂單

別再說法系車冷門！Peugeot 3008、5008售價香、省稅金破1,500張訂單

杜卡迪「最新電動重機原型車」亮相！搭載固態電池技術大突破

杜卡迪「最新電動重機原型車」亮相！搭載固態電池技術大突破

速霸陸「經典房車Legacy」美規正式停產！35年歷史不敵休旅車熱潮

速霸陸「經典房車Legacy」美規正式停產！35年歷史不敵休旅車熱潮

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款！2.0升油電開價最低70萬新台幣

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款！2.0升油電開價最低70萬新台幣

最新文章

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣2025-09-26

新一代 Honda Fit 外型讓車迷看呆了2025-09-26

Peugeot 3008、5008破1,500張訂單2025-09-26

杜卡迪最新電動重機原型車亮相2025-09-25

速霸陸經典房車Legacy美規正式停產2025-09-25

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款2025-09-25

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣2025-09-25

台灣Kia「Carnival新8人座上市」2025-09-25

「Nissan新旗艦房車」今年上市2025-09-25

「Peugeot全新E-5008」休旅導入有譜2025-09-25

熱門文章

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣2025-09-25

Peugeot 3008、5008破1,500張訂單2025-09-26

速霸陸經典房車Legacy美規正式停產2025-09-25

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市2025-09-24

杜卡迪最新電動重機原型車亮相2025-09-25

新一代 Honda Fit 外型讓車迷看呆了2025-09-26

「Nissan新旗艦房車」今年上市2025-09-25

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣2025-09-24

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款2025-09-25

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-09-20

相關新聞

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款！2.0升油電開價最低70萬新台幣

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款！2.0升油電開價最低70萬新台幣

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

新一代「TOYOTA省油油電休旅」歐洲開賣！1.5升動力油耗26.3km/L

新一代「TOYOTA省油油電休旅」歐洲開賣！1.5升動力油耗26.3km/L

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

別再說法系車冷門！Peugeot 3008、5008售價香、省稅金破1,500張訂單

別再說法系車冷門！Peugeot 3008、5008售價香、省稅金破1,500張訂單

速霸陸「經典房車Legacy」美規正式停產！35年歷史不敵休旅車熱潮

速霸陸「經典房車Legacy」美規正式停產！35年歷史不敵休旅車熱潮

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

杜卡迪「最新電動重機原型車」亮相！搭載固態電池技術大突破

杜卡迪「最新電動重機原型車」亮相！搭載固態電池技術大突破

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

「Nissan新旗艦房車」今年迎戰TOYOTA Camry！大陸預估折合新台幣71萬

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366