「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

▲新一代Honda Fit實車於大陸曝光！引起車迷熱議。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

新一代Honda Fit悄悄於大陸曝光，雖然一度被質疑是AI照合成，但其實外型都與日前大陸工信部送測一致，隨著新車突襲曝光，讓不少網友熱議，直呼「完全認不出來！」，與過去可愛的柴犬風格大不同！

▲外型變得更前衛未來，尺碼也放大不少。

全新一代Fit這次改款拋開過去可愛親民的柴犬風格，整體走向更銳利、科技感十足，讓 Fit 再度成為小型掀背車級距的焦點。從大陸送測資訊得知，新Fit空間有感放大，車長來到 4,169mm，比現行車型增加約 60mm，車寬為 1,694mm、高 1,537mm，軸距則維持 2,530mm。

雖然目前大陸僅送測1.5升汽油的新一代Fit，但事實上，Fit仍會以e:HEV油電作為主力，不少人認為新一代Fit將採用原廠曾透露的第2代e:HEV油電，將為新Fit帶來更有感的省油水準。

▲台灣仍以舊款Fit繼續販售，很有可能將直接進行大改款。（圖／翻攝自Honda）

事實上，2022年日本、大陸都已推出小改款Fit，但台灣遲遲未有導入規劃，若台灣本田沒放棄國產Fit地位，那隨著全新改款 Fit 在海外曝光，市場更猜測，台灣本田會不會就是在等這次大改款，準備導入更省油的 Fit 推向舞台。