別再說法系車冷門！Peugeot 3008、5008售價香、省稅金破1,500張訂單

▲台灣代理寶嘉聯合公布3008、5008繳出漂亮成績單！（圖／翻攝自Peugeot）

▲台灣代理寶嘉聯合公布3008、5008繳出漂亮成績單！（圖／翻攝自Peugeot）

記者徐煜展／綜合報導

主打一個價格戰策略奏效！Peugeot從今年開始408、2008等車系都有亮眼的銷售成績，而7月中旬上市的3008、5008也趁勝追擊，原廠公告2個半月時間，3008、5008就進帳超過1,500張訂單，同時全球3008已經賣破20萬輛！

▲台灣代理寶嘉聯合公布3008、5008繳出漂亮成績單！（圖／翻攝自Peugeot）

▲Peugeot近來主推1.2升渦輪油電，不僅省油，也省稅金。

原廠另表示，3008 、5008 銷售佔比 5:5，高規GT車型熱銷九成，反映台灣消費者對高規完整配備與質感座艙愛好，總代理寶嘉聯合也持續與法國原廠積極爭取更多配額，期盼能於 2025 年底前順利完成交車，回應市場熱烈需求。

3008、5008皆採新世代P2油電動力，以1.2升3缸渦輪引擎搭配48V電動馬達、e-DCS6濕式雙離合器6速自手排變速箱組成，具有綜效馬力145匹／23.5公斤米扭力，3008平均油耗達20.2km／L、5008平均油耗為20.0km／L，不僅省油，而每年稅金優勢也成為台灣消費者關注重點。

除了省油、稅金優勢外，售價也成為3008、5008熱銷原因，3008開價124.8萬、5008 134.8萬起，價格帶不僅在進口車有相對優勢，其也能威脅不少國產休旅，也難怪在台灣造成一股法式旋風。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車3008CitroenC420085008

