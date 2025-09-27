賓士推「邁巴赫V12引擎限量特仕版」！全球僅50輛致敬大排氣量經典

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近期針對旗下最豪華的 Maybach S680，發表一款限量特仕版「V12 Edition」，透過獨特的設計細節與專屬配備，彰顯品牌對十二缸引擎的堅持與傳承。這款車型全球僅有 50 輛，並以實體黃金與專屬塗裝工藝，致敬 1920 至 1930 年代初期的 Maybach 經典大排氣量豪華座駕。

外觀方面，V12 Edition 最大的亮點在於車身採用橄欖綠金屬與曜石黑的雙色烤漆，中間以銀色金屬飾條分界，整個塗裝需約 10 天才能完成，比標準雙色版本多出一倍工時。C 柱上的雙 M 廠徽更加入 24K 黃金鑲邊與鑽石刻紋，同時點綴細小的「V」字樣，象徵 V12 引擎的結構。專屬鍛造輪圈同樣以綠色烤漆處理，搭配原廠前保桿的鍍鉻飾條，整體氣勢更顯華麗。

車室內部則延續高端奢華風格，頂篷以鑽石縫線的棕色皮革包覆，搭配胡桃木飾板與專屬「1 of 50」徽飾。後排中央鞍座更以黃金鑲嵌工藝打造，需要長達 7 天製作完成。內裝顏色與質感呼應外觀主題，營造獨特尊榮氛圍。

動力系統維持 6.0 升 V12 雙渦輪增壓汽油引擎，輸出數據雖未變動，但在 2,365 公斤的車重下，依舊能在 4.5 秒完成 0 至 100 km/h 加速，極速則以 250 km/h 電子限速。這套動力不僅是 Mercedes-Benz 對性能與豪華的堅持，也代表十二缸動力在現今市場上的稀有性。

為突顯收藏價值，原廠特別附贈一系列專屬配件，包括鍍銀香檳杯、鑰匙專屬禮盒與內裝同色調行李廂墊。這些額外元素進一步凸顯 V12 Edition 的專屬定位。

售價部分，雖然 Mercedes-Benz 未公布這款車型的正式價格，但已知標準版 Mercedes-Maybach S-Class 在美國售價自 245,650 美元起（折合新台幣約 799 萬元），在德國起價則為 270,289 歐元（約新台幣 950 萬元），因此 V12 Edition 勢必更高昂。

值得注意的是，Mercedes-Benz 表示 V12 引擎仍將繼續存在，未來將僅提供於特定市場販售，而除了 Maybach S-Class 外，義大利超跑品牌 Pagani Utopia 也搭載 AMG 提供的 V12 動力。這意味著雖然十二缸已逐漸退出主流，但在極致豪華與性能領域，依舊具備不可取代的地位。