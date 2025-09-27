BMW「2025秋季車型更新」登場！入門M性能車型馬力升級油耗更省

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團日前宣布最新一波車型更新，涵蓋動力系統、配備與數位服務等多方面強化。此次調整的重點包括 M240i xDrive Coupé 以及 3 系列與 4 系列入門 M 性能車款的汽油引擎升級，不僅輸出更高，也具備更佳的燃油效率與更低排放。此外，2 系列 Gran Coupé 新增車色選項，4 系列 Gran Coupé 與 i4 的頭燈科技獲得進一步升級，X3 與 5 系列家族亦加入實用性細節，展現 BMW 對產品持續精進的策略。

此次更新的核心在於 M 性能入門車型。BMW M340i xDrive Sedan 與 Touring 搭載改良後的 3.0 升直列六缸汽油引擎，最大輸出提升至 392 匹馬力，並透過 48V 輕油電系統額外貢獻 12 匹馬力。相較先前版本，動力提升 18 匹馬力，扭力增加至 540 牛頓米，加速表現更為敏捷。M240i xDrive Coupé 也同步受惠於此引擎更新，WLTP 測試下油耗降低至 8.0 公升/100 公里，二氧化碳排放則減少至 183g/km，兼顧性能與環保表現。

在外觀選項上，2 系列 Gran Coupé 自秋季起可選配「Cape York 綠」車色，但僅適用於 M Sport 設計或 M Sport 套件車型。燈光科技方面，4 系列 Gran Coupé 與 i4 的可選配 Adaptive LED 頭燈將新增雷射尾燈功能，照明效果更全面。值得一提的是，這項頭燈科技也可獨立於 M Sport Pro 套件之外，提供 420i、420d 與 420d xDrive 車主選購，進一步拓展產品彈性。

X3 車型的內裝質感同樣獲得升級，當選用 Veganza 或 Merino 內裝材質時，後座頭枕與側邊座椅區域將與內飾同色處理，進一步提升豪華氛圍。至於 5 系列、i5 及 M5 Sedan 與 Touring 車型，則新增 B 柱掛勾設計，讓外套或大衣攜帶更便利，顯示 BMW 在細節方面的貼心考量。

數位服務方面，BMW Connected Drive 亦迎來實用更新。My BMW App 的「充電指南」將提供更多操作與最佳化建議，協助電動車用戶更有效率地進行充電。此外，BMW Maps 的電動車充電優化路徑規劃功能，已擴展至保加利亞、克羅埃西亞、希臘、羅馬尼亞、塞爾維亞與新加坡市場，進一步提升電動車主的跨國使用便利性。

整體而言，BMW 本次秋季更新雖然屬於中期產品調整，但無論是性能提升、外觀選項擴充，還是內裝便利性與數位服務的強化，都體現出品牌持續優化產品體驗的方向。透過兼顧駕馭樂趣、環保效能與日常實用性，BMW 期望在激烈競爭的市場中保持優勢，同時也讓不同層級的車主都能感受到新世代產品帶來的進化。