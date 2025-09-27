ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW「2025秋季車型更新」登場！入門M性能車型馬力升級油耗更省

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團日前宣布最新一波車型更新，涵蓋動力系統、配備與數位服務等多方面強化。此次調整的重點包括 M240i xDrive Coupé 以及 3 系列與 4 系列入門 M 性能車款的汽油引擎升級，不僅輸出更高，也具備更佳的燃油效率與更低排放。此外，2 系列 Gran Coupé 新增車色選項，4 系列 Gran Coupé 與 i4 的頭燈科技獲得進一步升級，X3 與 5 系列家族亦加入實用性細節，展現 BMW 對產品持續精進的策略。

BMW 2025 秋季更新登場：性能、設計與數位服務全面升級

此次更新的核心在於 M 性能入門車型。BMW M340i xDrive Sedan 與 Touring 搭載改良後的 3.0 升直列六缸汽油引擎，最大輸出提升至 392 匹馬力，並透過 48V 輕油電系統額外貢獻 12 匹馬力。相較先前版本，動力提升 18 匹馬力，扭力增加至 540 牛頓米，加速表現更為敏捷。M240i xDrive Coupé 也同步受惠於此引擎更新，WLTP 測試下油耗降低至 8.0 公升/100 公里，二氧化碳排放則減少至 183g/km，兼顧性能與環保表現。

BMW 2025 秋季更新登場：性能、設計與數位服務全面升級

在外觀選項上，2 系列 Gran Coupé 自秋季起可選配「Cape York 綠」車色，但僅適用於 M Sport 設計或 M Sport 套件車型。燈光科技方面，4 系列 Gran Coupé 與 i4 的可選配 Adaptive LED 頭燈將新增雷射尾燈功能，照明效果更全面。值得一提的是，這項頭燈科技也可獨立於 M Sport Pro 套件之外，提供 420i、420d 與 420d xDrive 車主選購，進一步拓展產品彈性。

X3 車型的內裝質感同樣獲得升級，當選用 Veganza 或 Merino 內裝材質時，後座頭枕與側邊座椅區域將與內飾同色處理，進一步提升豪華氛圍。至於 5 系列、i5 及 M5 Sedan 與 Touring 車型，則新增 B 柱掛勾設計，讓外套或大衣攜帶更便利，顯示 BMW 在細節方面的貼心考量。

BMW 2025 秋季更新登場：性能、設計與數位服務全面升級

數位服務方面，BMW Connected Drive 亦迎來實用更新。My BMW App 的「充電指南」將提供更多操作與最佳化建議，協助電動車用戶更有效率地進行充電。此外，BMW Maps 的電動車充電優化路徑規劃功能，已擴展至保加利亞、克羅埃西亞、希臘、羅馬尼亞、塞爾維亞與新加坡市場，進一步提升電動車主的跨國使用便利性。

BMW 2025 秋季更新登場：性能、設計與數位服務全面升級

整體而言，BMW 本次秋季更新雖然屬於中期產品調整，但無論是性能提升、外觀選項擴充，還是內裝便利性與數位服務的強化，都體現出品牌持續優化產品體驗的方向。透過兼顧駕馭樂趣、環保效能與日常實用性，BMW 期望在激烈競爭的市場中保持優勢，同時也讓不同層級的車主都能感受到新世代產品帶來的進化。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW寶馬秋季更新3系列4系列M性能升級汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【心急如焚QQ】花蓮男急尋失聯親人險遭沖走！　試圖肉身渡河變「泥人」

推薦閱讀

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最新文章

BMW「2025秋季車型更新」登場2025-09-27

賓士推邁巴赫V12引擎限量特仕版2025-09-27

Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開2025-09-27

TOYOTA「神車休旅Corolla Cross」北美登場2025-09-27

【周焦點】國產、進口7/8人座MPV上市2025-09-27

福特柴油雙渦輪休旅車重返澳洲2025-09-26

賓士VLE電動8人座豪華商旅即將量產2025-09-26

助花蓮光復重建4車廠推關懷專案2025-09-26

愛快羅密歐返台12天接單破250張2025-09-26

福斯汽車新莊極速充電站正式啟用2025-09-26

熱門文章

新一代 Honda Fit 外型讓車迷看呆了2025-09-26

愛快羅密歐返台12天接單破250張2025-09-26

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣2025-09-26

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣2025-09-25

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單2025-09-23

Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開2025-09-27

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-09-20

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市2025-09-24

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜2025-09-21

新一代MG HS推「全新1.5升油電」2025-09-18

相關新聞

賓士推「邁巴赫V12引擎限量特仕版」！全球僅50輛致敬大排氣量經典

賓士推「邁巴赫V12引擎限量特仕版」！全球僅50輛致敬大排氣量經典

入秋「一乾老三歲」燥咳、便秘全上身　中醫教飲食+穴位緩解

入秋「一乾老三歲」燥咳、便秘全上身　中醫教飲食+穴位緩解

福特「柴油雙渦輪休旅車」重返澳洲！Everest推限量版省油又經濟

福特「柴油雙渦輪休旅車」重返澳洲！Everest推限量版省油又經濟

賓士「VLE電動8人座豪華商旅」即將量產！預告2026上半年登場

賓士「VLE電動8人座豪華商旅」即將量產！預告2026上半年登場

愛快羅密歐重返台灣「12天接單破250張」！轎跑車＆休旅車佔比曝光

愛快羅密歐重返台灣「12天接單破250張」！轎跑車＆休旅車佔比曝光

讀者迴響

熱門文章

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

愛快羅密歐重返台灣「12天接單破250張」！轎跑車＆休旅車佔比曝光

愛快羅密歐重返台灣「12天接單破250張」！轎跑車＆休旅車佔比曝光

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

40萬有找！Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開　台灣敲碗快來台

40萬有找！Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開　台灣敲碗快來台

【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366