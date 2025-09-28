Lexus旗艦房車「LS日規新年式亮相」！配備升級細節再精進

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus 在日本推出 2026 年式 LS，再次為這款旗艦房車帶來小幅更新。雖然設計與動力架構維持不變，但新增配備與細節調整，讓這款自 2017 年問世的第五代車型能持續維持市場競爭力。

此次改款重點之一，是原本屬於選配的 White Nova Glass Flake 與 Deep Blue Mica 車色，如今成為全車系標準配備，提升消費者選擇的豐富度。F Sport 車型則換上紅色塗裝煞車卡鉗，搭配銀色 Lexus 字樣，強化運動化辨識度。內裝方面則維持既有的 12.3 吋數位儀表與 12.3 吋多媒體螢幕，但全車系前後座加熱功能全面列為標準配備，提升舒適性。

動力部分維持現行設定。LS500 採用 3.5 升 V6 雙渦輪增壓引擎，輸出 415 匹馬力與 600 Nm 扭力。LS500h 則由 3.5 升 V6 搭配雙電動馬達組成油電系統，綜效輸出 354 匹馬力與 500 Nm 扭力，並同樣提供後驅與四驅配置，滿足不同需求。

價格方面，2026 年式 LS 在日本市場已正式開放接單，入門 LS500 I Package 定價為 1,111 萬日圓（約新台幣 239 萬元），頂規 LS500h AWD Executive 則達 1,773 萬日圓（約新台幣 382 萬元）。相較前一年度，車系價格普遍上調 15 萬至 17 萬日圓（約新台幣 3.2 至 3.6 萬元），反映新增配備成本。

作為 Lexus 品牌的旗艦轎車，LS 曾被視為全球豪華定位的代表，但隨著新世代 ES 被定位為品牌「全球旗艦」房車，LS 的角色逐漸轉向特定市場，並於今年稍早退出英國市場，目前僅在日本、北美與部分歐洲市場販售。

未來 LS 的發展方向仍存在變數。Lexus 可能會持續以小改款延長產品週期，也不排除推出全新世代，甚至退出傳統大型豪華房車級距。在電動化與 SUV 持續走強的市場趨勢下，LS 的後續命運將成為品牌發展的一大觀察重點。