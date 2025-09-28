英車廠捷豹路虎遭駭客攻擊「產線停擺至10月」！每天慘虧1000萬英鎊

圖文／7Car 小七車觀點

Jaguar Land Rover 近期陷入近年來最嚴峻的困境，自 8 月 31 日遭遇駭客組織攻擊以來，內部系統全面癱瘓，英國境內多座工廠生產線至今仍然停擺。原廠最新聲明指出，停產時間將延長至至少 10 月 1 日，讓這場危機持續升溫。

在正常情況下，Jaguar Land Rover 每日約有超過 1,000 輛新車下線，分布於 Solihull、Halewood 與 Wolverhampton 等廠區。然而駭客事件導致生產完全中斷，經過 3 週仍無法恢復，引發業界擔憂中小型供應商恐因資金壓力而倒閉。

原廠在聲明中強調，當前重點仍放在支援客戶、供應商、員工與經銷商體系，並感謝外界的耐心與支持。但同時也未排除停產時間進一步延長的可能性，雖然有媒體引述消息人士指出停產恐持續到 11 月，Jaguar Land Rover 方面則回應此說法屬於「揣測」。

據估計，這場全面停擺每日讓公司損失約 500 萬至 1,000 萬英鎊（約新台幣 2.2 億至 4.5 億元）。目前經銷據點已經退回到人工作業，以紙本文件處理新車交付與註冊流程，顯示數位系統仍未能恢復。

多家供應商向媒體表示，若停產持續數週，資金壓力將難以承受。前 Aston Martin 執行長 Andy Palmer 更直言部分供應商可能會倒閉，而地方工會代表 Jason Richards 也指出，已經有雇主與員工討論裁員的可能，許多人需要繳房租與貸款，若無收入將陷入困境。他警告，一旦供應鏈企業倒閉，即使 Jaguar Land Rover 恢復生產，也將面臨零件斷鏈的嚴峻挑戰。

這起事件凸顯汽車產業在數位化轉型下的潛在風險，也讓 Jaguar Land Rover 面臨品牌信任與供應鏈穩定的雙重考驗。隨著停產時間進一步拉長，後續影響恐將不僅止於財務損失，更可能牽動整個英國汽車產業的生態鏈。