ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

英車廠捷豹路虎遭駭客攻擊「產線停擺至10月」！每天慘虧1000萬英鎊

圖文／7Car 小七車觀點

Jaguar Land Rover 近期陷入近年來最嚴峻的困境，自 8 月 31 日遭遇駭客組織攻擊以來，內部系統全面癱瘓，英國境內多座工廠生產線至今仍然停擺。原廠最新聲明指出，停產時間將延長至至少 10 月 1 日，讓這場危機持續升溫。

在正常情況下，Jaguar Land Rover 每日約有超過 1,000 輛新車下線，分布於 Solihull、Halewood 與 Wolverhampton 等廠區。然而駭客事件導致生產完全中斷，經過 3 週仍無法恢復，引發業界擔憂中小型供應商恐因資金壓力而倒閉。

原廠在聲明中強調，當前重點仍放在支援客戶、供應商、員工與經銷商體系，並感謝外界的耐心與支持。但同時也未排除停產時間進一步延長的可能性，雖然有媒體引述消息人士指出停產恐持續到 11 月，Jaguar Land Rover 方面則回應此說法屬於「揣測」。

據估計，這場全面停擺每日讓公司損失約 500 萬至 1,000 萬英鎊（約新台幣 2.2 億至 4.5 億元）。目前經銷據點已經退回到人工作業，以紙本文件處理新車交付與註冊流程，顯示數位系統仍未能恢復。

多家供應商向媒體表示，若停產持續數週，資金壓力將難以承受。前 Aston Martin 執行長 Andy Palmer 更直言部分供應商可能會倒閉，而地方工會代表 Jason Richards 也指出，已經有雇主與員工討論裁員的可能，許多人需要繳房租與貸款，若無收入將陷入困境。他警告，一旦供應鏈企業倒閉，即使 Jaguar Land Rover 恢復生產，也將面臨零件斷鏈的嚴峻挑戰。

這起事件凸顯汽車產業在數位化轉型下的潛在風險，也讓 Jaguar Land Rover 面臨品牌信任與供應鏈穩定的雙重考驗。隨著停產時間進一步拉長，後續影響恐將不僅止於財務損失，更可能牽動整個英國汽車產業的生態鏈。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：JaguarLandRover駭客攻擊工廠產線停產汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不吵了】卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁同框勘災！互表感謝

推薦閱讀

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最新文章

豪華版Honda電動休旅車宣布停產2025-09-28

Lexus旗艦房車LS日規新年式亮相2025-09-28

捷豹路虎遭駭客攻擊產線停擺2025-09-28

TOYOTA會長豐田章男降臨麗寶賽車場2025-09-28

Volvo旗艦電動休旅EX90推新年式2025-09-27

BMW「2025秋季車型更新」登場2025-09-27

賓士推邁巴赫V12引擎限量特仕版2025-09-27

Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開2025-09-27

TOYOTA「神車休旅Corolla Cross」北美登場2025-09-27

【周焦點】國產、進口7/8人座MPV上市2025-09-27

熱門文章

豪華版Honda電動休旅車宣布停產2025-09-28

Lexus旗艦房車LS日規新年式亮相2025-09-28

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣2025-09-26

捷豹路虎遭駭客攻擊產線停擺2025-09-28

新一代 Honda Fit 外型讓車迷看呆了2025-09-26

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣2025-09-25

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜2025-09-21

Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開2025-09-27

愛快羅密歐返台12天接單破250張2025-09-26

「TOYOTA Camry新年式」大陸推新運動款2025-09-25

相關新聞

獨／高雄旗山凌晨血案！父女倒臥偏僻空地車內　2人中刀1死1命危

獨／高雄旗山凌晨血案！父女倒臥偏僻空地車內　2人中刀1死1命危

Volvo「旗艦電動休旅車EX90」新年式來了！升級800V架構充電更快

Volvo「旗艦電動休旅車EX90」新年式來了！升級800V架構充電更快

BMW「2025秋季車型更新」登場！入門M性能車型馬力升級油耗更省

BMW「2025秋季車型更新」登場！入門M性能車型馬力升級油耗更省

賓士推「邁巴赫V12引擎限量特仕版」！全球僅50輛致敬大排氣量經典

賓士推「邁巴赫V12引擎限量特仕版」！全球僅50輛致敬大排氣量經典

聯大維安出包！美官員遭「尾隨進女廁」騷擾辱罵　白宮怒了

聯大維安出包！美官員遭「尾隨進女廁」騷擾辱罵　白宮怒了

讀者迴響

熱門文章

豪華版Honda「電動休旅車宣布停產」！新世代油電車來接棒

豪華版Honda「電動休旅車宣布停產」！新世代油電車來接棒

Lexus旗艦房車「LS日規新年式亮相」！配備升級細節再精進

Lexus旗艦房車「LS日規新年式亮相」！配備升級細節再精進

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

英車廠捷豹路虎遭駭客攻擊「產線停擺至10月」！每天慘虧1000萬英鎊

英車廠捷豹路虎遭駭客攻擊「產線停擺至10月」！每天慘虧1000萬英鎊

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「TOYOTA全新跨界跑旅」歐洲即將開賣！空間不輸RAV4　折合新台幣127萬

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

40萬有找！Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開　台灣敲碗快來台

40萬有找！Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開　台灣敲碗快來台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366